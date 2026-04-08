Обрат: Скок в цената на златото до триседмичен връх

08 април 2026, 11:42 часа 354 прочитания 0 коментара
Обрат: Скок в цената на златото до триседмичен връх

Цената на златото достигна триседмичен връх по време на днешната сутрешна търговия, тъй като курсът на щатския долар се понижи рязко, след като американският президент Доналд Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран. Пазарите реагираха незабавно на информацията за двуседмично прекратяване на огъня в Иран, като цените на петрола се сринаха с около 15 на сто, рисковите активи отбелязаха поскъпване, а щатският долар беше подложен на натиск.

Цените

Спот цената на златото се повиши с 2,6 на сто до 4830,35 долара за тройунция тази сутрин българско време, достигайки най-високото си ниво от 19 март.

Фючърсите на златото, търгувани в САЩ също отбелязаха ръст от 2,5 на сто до 4849,25 долара за тройунция.

Сред останалите благородни метали текущата цена на среброто се повиши с над 6 на сто до 77,46 долара за тройунция, докато платината поскъпна с над 5 на сто до 2046,80 долара за тройунция.

Индексът на щатският долар, проследяващ курса на американската валута спрямо кошница от основни чуждестранни валути, спадна с близо 1 процент, което направи златото по-евтино за притежателите на други валути.

Въпреки приемането от мнозина на златото като сигурен актив, цената на благородния метал се понижи миналия месец, докато цените на суровия петрол скочиха рязко, подклаждайки опасенията за инфлация и повишавайки очакванията, че Управлението за федерален резерв на САЩ може да поддържа лихвените проценти високи за по-дълго време.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
