Бюджет 2028-2034 на ЕС: Новата философия ще бъде в ущърб на по-малките държави, предупреди Йотова

Президентът Илияна Йотова обсъди с членове на Европейската сметна палата многогодишната финансова рамка на Европейския съюз (ЕС) за периода 2028-2034 г., съобщиха от прессекретариата на държавния глава. На срещата на „Дондуков" 2 членовете на европейската одитна институция запознаха държавния глава с основните моменти от 12-те становища по предложения бюджет на ЕС в неговата цялост, както и по секторните политики в него.

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Президентът открои новата философия на финансиране на държавите членки, залегнала в предложения от Европейската комисия дългосрочен бюджет, като изрази своите резерви към нея и инструментите за нейното осъществяване. Акцент в разговора бяха рисковете, които крият новите модели за финансиране, особено за по-слабо развитите държави членки. Илияна Йотова изрази притеснение от намерението за обединяване на кохезионната и общата селскостопанска политика заедно с рибарството и сигурността в единен фонд.

Държавният глава постави въпроса за постигането на гаранции за прозрачността и отчетността на използването на финансовите средства, както и как ще се избегне субективизмът при оценката от страна на Европейската комисия на националните планове. Йотова изрази опасение, че новата философия ще бъде в ущърб на по-малките държави в ЕС.

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Президентът акцентира и върху обвързването на средствата от европейския бюджет с върховенството на закона, като изтъкна необходимостта от ясна система от правила, които да следва Европейската комисия.

Илияна Йотова постави и темата за финансирането на общините, която е съществена за страни като България. В разговора беше обсъдена и опасността от отслабване на регионите, при положение че именно тяхното развитие е залегнало в основата на договорите за ЕС. По-рано днес от пресслужбата на правителството съобщиха, че премиерът Румен Радев също е разговарял с членовете на Европейската сметна палата.

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