Еврото стигна равнище, което не е наблюдавано от цял месец

След като курсът на еврото започна новата седмица, слизайки под психологическата граница от 1,14 спрямо щатския долар и отбелязвайки седмично дъно от 1,383 на 13 юли, в сряда единната европейска валута се издигна до седмични висоти от 1,1474 спрямо американската - нещо, наблюдавано последно чак на 19 юни. И днес, четвъртък, курсът запазва стабилни позиции - над тези при затварянето на пазарите вчера.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 16 юли, за 1,1466 долара, показват данни на платформи за валутна търговия.

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Европейската централна банка определи на 15 юли (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1406 щатски долара, което е ръст от 1,1405 на 14 юли.

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В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юни, когато слезе на ниво 1,133 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 16 юни - единната европейска валута бе със стойности от 1,1608 щатски долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.