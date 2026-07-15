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От едната крайност в другата за часове: Курсът на еврото не спира да изненадва

15 юли 2026, 10:03 часа 622 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
От едната крайност в другата за часове: Курсът на еврото не спира да изненадва

След като курсът на еврото започна новата седмица, слизайки под психологическата граница от 1,14 спрямо щатския долар и отбелязвайки седмично дъно от 1,383 на 13 юли, във вторник единната европейска валута се издигна до седмични висоти от 1,1452 спрямо американската. Пиковете и спадовете, които са характерни за еврото през последните дни, продължават - то затвори при 1,1422 спрямо долара на 14 юли, като в същия ден беше паднало дори до 1,1387. В началото на 15 юли, сряда, курсът се възстановява и пак тръгва нагоре.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 15 юли, за 1,143 долара, което е лек ръст спрямо затварянето на пазарите във вторник, показват данни на платформи за валутна търговия.

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Европейската централна банка определи на 14 юли (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1405 щатски долара, което е спад от 1,1424 на 13 юли.

Снимка: iStock

В последния месец

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През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юни, когато слезе на ниво 1,133 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 16 юни - единната европейска валута бе със стойности от 1,1608 щатски долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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