Рекорден дефицит, нов дълг и критики от Fitch: Бюджет 2026 е приет на първо четене

Парламентът прие на първо четене държавния бюджет за 2026 г., изготвен от правителството на Румен Радев, след близо четири часа и половина дебати, белязани от остър сблъсък между управляващи и опозиция. Законопроектът беше одобрен със 143 гласа "за", 81 "против" и без въздържали се.

Подкрепа за проекта дадоха депутатите от "Прогресивна България" и "ДПС-Ново начало". Против гласуваха ГЕРБ , "Продължаваме промяната", "Демократична България" и "Възраждане".

Основният спор в пленарната зала беше около рекордния бюджетен дефицит от 5,7% от БВП, значително над допустимия по европейските правила праг от 3%, както и липсата на структурни реформи. Още: Константин Проданов за бюджета: Плащаме сметката, която някой друг е навъртял

Финансовият министър Гълъб Донев защити проекта, определяйки го като "бюджет на реалността", който показва действителното състояние на публичните финанси.

"Това е смел бюджет, но не и безразсъден. Няма да се поддаваме на лицемерните призиви за повече решителност", заяви Донев от парламентарната трибуна.

По думите му близо 4,3 млрд. евро от планирания дефицит от 7,2 млрд. евро се дължат на вече поети ангажименти и приходи, изтеглени авансово през миналата година.

"Тези 4,3 млрд. съществуват и не може да ги изтрием. Ако ги нямаше, дефицитът щеше да бъде 2,9 млрд. евро или 2,3% от БВП", посочи финансовият министър. Още: Как България да избегне невиждана санкция от ЕС за дефицита: Радев заговори за "много бърза" работа и сложи краен срок (ВИДЕО)

В същото време той допусна, че реалният дефицит в края на 2026 г. може да се окаже по-нисък от заложените 5,7%, тъй като оставащите пет месеца до края на годината вероятно няма да позволят изпълнението на цялата капиталова програма за над 9 млрд. евро.

Опозицията: "Бюджет на прогресивния дефицит"

От опозицията определиха проекта като "бюджет на прогресивния дефицит" и "бюджет на нулевите реформи".

Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната" заяви, че бюджетът "удря работещите хора", защото предвижда по-висока осигурителна тежест и замразяване на социалните политики. Още: "Опасно е!": Прокурорите скочиха срещу обвързването на заплатите им с депутатските

От ГЕРБ Александър Иванов обвини кабинета, че предлага повече разходи, по-малко приходи и никакви реформи. Той припомни, че сегашният премиер Румен Радев чрез служебните си кабинети е управлявал повече от две години през последните пет години и не може да се оправдава единствено с наследството.

Какво предвижда бюджетът

Проектът залага приходи, помощи и дарения в размер на 49,6 млрд. евро и разходи за 56,8 млрд. евро.

Максималният размер на новия държавен дълг е 10,1 млрд. евро, като в него е включен и заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент SAFE за развитие на отбранителната индустрия. Още: Бюджетът сега и бюджетът в края на управлението на Тато: Къде е разликата?*

Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро или 30,1% от БВП.

Капиталовата програма възлиза на рекордните 9,36 млрд. евро, от които 4,028 млрд. евро са с национално финансиране, а 5,331 млрд. евро - с европейски средства, включително по Плана за възстановяване и устойчивост.

Сред най-значимите мерки са:

от 1 август държавните служители и магистратите започват да плащат лични осигурителни вноски поетапно;

разходите за персонал в държавната администрация се намаляват с 10% от 1 септември, с изключение на секторите "Сигурност", армията, общините и някои други структури;

винетните такси се увеличават с 30% от 1 август;

предвижда се и повишение на акцизите върху тютюневите изделия.

Депутатите съкратиха срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта на пет дни.

Fitch предупреди за рисковете

Почти едновременно с гласуването международната рейтингова агенция Fitch публикува анализ, в който предупреди, че бюджетът за 2026 г. ще бъде ключов фактор при оценката на фискалната политика на България.

Според агенцията откритата от Европейската комисия процедура за свръхдефицит няма сама по себе си да бъде достатъчна, за да стабилизира публичните финанси.

Fitch посочва като основни рискове липсата на структурни реформи, негъвкавите публични разходи и силната обществена съпротива срещу повишаването на данъците. Още: "Трябва да се докаже престъпната дейност": Ген. Миланов за полетите и имунитета на Пеевски

Според рейтинговата агенция правителството планира да намали дефицита до 3,8% от БВП през 2027 г. и до 3% през 2028 г. чрез ограничаване на разходите за персонал и нормализиране на капиталовите разходи, но изпълнението на тези цели ще бъде трудно.

Fitch отбелязва още, че бюджетът отменя предварително обсъжданите данъчни увеличения и че кабинетът обяснява високия дефицит с наследени финансови ангажименти и еднократното увеличение на капиталовите разходи, свързано с последната година от изпълнението на Плана за възстановяване.

В анализа се подчертава, че продължително високите бюджетни дефицити могат значително да ускорят нарастването на държавния дълг. Макар България все още да е сред страните с най-ниско съотношение дълг към БВП в Европейския съюз, Европейската комисия прогнозира един от най-бързите ръстове на този показател в периода 2023-2027 г. в рамките на ЕС.