Еврото се качи на "влакче на ужасите" и стигна до невиждано от 2 седмици ниво

След като курсът на еврото започна новата седмица, слизайки под психологическата граница от 1,14 спрямо щатския долар (1,383), с течение на деня в понеделник то се възстанови до 1,1436, но накрая отново падна рязко. Днес, 14 юли, курсът е такъв, какъвто не е наблюдаван от две седмици насам. В края на предходната седмица единната европейска валута отбеляза обнадеждаващо движение нагоре спрямо американската, като се стабилизира над 1,14. Преди това, на 2 юли, еврото беше слязло до курс под 1,14 за долар, но оттогава насам се движеше основно над това равнище - с различни пикове и спадове.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 14 юли, за 1,1388 долара, което е лек ръст спрямо затварянето на пазарите в понеделник (1,1384), показват данни на платформи за валутна търговия.

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Такова ниско ниво, което еврото отбелязва сега, последно се наблюдаваше на 1 юли, когато курсът слезе до 1,138 спрямо долара.

Европейската централна банка определи на 13 юли (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1424 щатски долара, което е спад от 1,1430 на 10 юли.

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В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юни, когато слезе на ниво 1,133 спрямо долара.

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Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 16 юни - единната европейска валута бе със стойности от 1,1608 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.