Кабинетът "Радев":

"Без нашите мерки дефицитът щеше да е 7,4%": Явро Гечев обясни финансовото състояние на страната

16 юли 2026, 9:20 часа 743 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Без нашите мерки дефицитът щеше да е 7,4%": Явро Гечев обясни финансовото състояние на страната

Няма нито една стотинка повече от необходимото.Ако бяхме продължили със същия бюджет, който ни беше оставен, дефицитът щеше да достигне 7,4%. С всички предприети от нас мерки успяхме да го намалим до малко над 5%, Ако някой си мисли, че сме щастливи да работим с толкова голям дефицит, греши. Това е реалната финансова ситуация. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев в ефира на Нова телевизия. Той коментира приетата на първо четене в Народното събрания план сметка на държавата, в която е заложен дефицит от 5,7%.

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Той упрекна досегашното управление, като каза, че то "струва все по-скъпо". По думите му бюджет отразява вече поетите и изхарчени разходи, които са заварили. "Съответно, този дефицит вече е генериран. Бюджетът на практика представлява миналогодишния бюджет по закон плюс всички допълнителни разходи, които бяха гласувани от предишните парламенти. И когато теглиш чертата, някой трябва да плати сметката", обясни той.

Гечев коментира и критиките, че бюджетът залага нов държавен дълг и не предвижда достатъчно мерки за ограничаване на разходите. Според него кабинетът е имал възможност формално да намали дефицита до 3%, но това би означавало прехвърляне на разходите към следващата година, както ги е заварил. "Не го направихме. Поемаме този тежък период, за да могат реалните реформи да започнат от следващата година", изтъкна той.

И подчерта, че правителството не отлага реформите в държавната администрация, а ги подготвя. По думите му преструктурирането на министерства и сектори изисква сериозни законодателни промени, които не могат да бъдат извършени единствено чрез Закона за държавния бюджет. "Необходими са законодателни промени. Това е сериозна работа, която трябва да бъде свършена внимателно, а не прибързано. Нашият подход е малко по-разумен“, посочи той.

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Според Гечев опозицията отправя противоречиви послания, като едновременно критикува високия дефицит и настоява да не бъдат предприемани мерки, които биха довели до ограничаване на разходите. Той отхвърли и твърденията, че настоящият бюджет не се различава от проектите на предходните управления. „Разходите за издръжка не означават кафета и лукс за администрацията. Това е категорична лъжа. Да, те са по-високи и са повече, но причините за това са конкретни и могат да бъдат обяснени“, заяви Явор Гечев.

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По отношение на изтегления нов заем депутатът от "Прогресивна България" подчерта, че тези средства се теглят, защото "имаме по-висока амбиция за усвояване на европейски средства". "Вчера по време на дебатите за бюджета чухме предложения да предвидим по-ниски разходи по европейските програми и по ПВУ. Каква е алтернативата? Да не изплатим пенсиите или заплатите в държавния сектор? Не предвиждаме увеличение на данъците през този период. Има нормални процедури за актуализиране на някои осигурителни параметри, но тенденция към повишаване на данъчната тежест няма. Нашата цел е икономиката да расте по-бързо от инфлацията. Това е правилната политика и полагаме сериозни усилия да задвижим икономиката след периода, в който държавата беше блокирана", категоричен е Гечев.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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