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Определиха дохода, по който се отпускат новите пенсии: Най-актуалните данни

15 юли 2026, 9:41 часа 848 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Определиха дохода, по който се отпускат новите пенсии: Най-актуалните данни

Националният осигурителен институт (НОИ) обяви на 15 юли, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май 2026 г. е 1033,62 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.06.2025 г. до 31.05.2026 г. е 989,23 евро. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юни 2026 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Разликата спрямо предишните месеци

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец април 2026 г. бе малко по-висок - 1034,85 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 май 2025 г. до 30 април 2026 г. бе 983,28 евро.

Снимка: БГНЕС

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Размерът на средния осигурителен доход за месец март бе 1024,31 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.04.2025 г. до 31.03.2026 г. - 976,96 евро.

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Още: Важно за новите пенсии: НОИ обяви размера на средния осигурителен доход

Размерът на средния осигурителен доход за месец февруари 2026 г. бе 1005,28 евро,, а размерът на средномесечния осигурителен доход за периода от 01.02.2025 г. до 31.01.2026 г. - 967,45 евро.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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