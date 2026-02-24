Расте като дръвче или храст, а белите цветове са по-красиви от камелия: Що е то?

Декоративните храсти са сред най-красивите градински украшения. Винаги можете да изберете доказани видове, но по-малко известните екземпляри са особено интересни, внасяйки нотка екзотика в граничната зона. Перфектен пример е дръвчето Стевартия, която понякога може да срещнете и като Стюартия. Подобна на камелия, но със снежнобели цветове, тя може да се отглежда като впечатляващ храст или като малко дърво.

Засаждане на Стевартия

Стевартията псевдокамелия е дървесно растение, принадлежащо към семейство Чай. Среща се естествено както в по-топли, така и в по-хладни, влажни гори на Централна и Южна Япония, а също и в Южна Корея. В България се култивира в градини, въпреки че не е толкова популярна, колкото жасминът или много подобната камелия.

В градината стевартията обикновено достига височина около 3-4 м, тъй като може да расте както като храст, така и като малко дърво. Целият екземпляр е невероятно красив - дори кората му е привличаща вниманието. При по-старите растения кората започва да се бели, разкривайки по-светли участъци от ствола. Това веднага извиква асоциации с чинар.

Стевартията цъфти в края на юни и юли, след което се покрива с бели, чашковидни цветове, обикновено с диаметър около 7 см, с жълти тичинки в центъра. Листата ѝ са елиптични, продълговати и зелени, но през есента се оцветяват в нюанси на червено и оранжево. Тя има екзотичен вид, което я прави отличителна в градината.

Как да отглеждаме този сорт „фалшива“ камелия?

По отношение на условията на отглеждане, Стевартия камелия обича слънчево място, но може да вирее и в частична сянка. Изберете място с леко кисела почва. Не обича продължителни периоди на суша, а прекомерната влага може да доведе до гниене на корените ѝ. Мулчирането на основата на растението е добро решение, което ще намали изпарението на вода.

Този вид е силно устойчив на замръзване, въпреки че младите екземпляри трябва да бъдат защитени от ниски температури и покрити с агротекстил. Стевартията реагира добре на резитба. Може да се формира като по-голям храст или като малко дърво, като в този случай си струва да се подрежат долните клони. Оформянето на растението е най-добре след цъфтежа или по време на покой. Най-добре е да се засади през пролетта или началото на лятото, за да може да се вкорени добре преди зимата.

Къде да засадите дръвчето?

Изберете място, което отговаря на най-важните ѝ почвени изисквания. Намерете защитено от вятъра място. Може да се засади редом с други видове, които предпочитат киселинна почва, като рододендрони или магнолии. Заедно тези храсти ще създадат поразителна мозайка от цветове и аромати.

Стевартията все още е малко познато растение в България, но въпреки това вирее в нашия климат, издържайки на температури до -10-15°C. Цъфти дълго време и продължава да радва през есента, когато цветовете окапват и променя цвета на листата си.

Може да се засажда самостоятелно или да се отглежда като впечатляващо дърво, идеално разположено като фокусна точка на цветна леха. Подходяща е и за входа на градината, където служи като представителен елемент. Стевартията е подходяща за горски градини, градини в японски стил и натуралистични аранжировки. Може да се засажда в паркове и зони за отдих, например до беседка, вътрешен двор или пейка.

Лесното за отглеждане цъфтящо растение, което вирее добре, когато се отглежда на закрито