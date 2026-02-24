Ранен старт, високи цели: как Никол Николова избра да бъде самостоятелна

Докато повечето ѝ съученици мислят за бала, Никол започва работа още в 12-и клас. Не защото трябва или някой ѝ го налага, а защото иска да бъде самостоятелна. Тогава става част от екипа на Kaufland в столичния кв. „Младост“ 4 и остава там вече близо четири години. За приятелите ѝ решението е необичайно, но нейните родители я подкрепят и се радват на желанието ѝ да се развива.

Нейният професионален път започва със смени, съобразени с училище. След това Никол продължава като служител на пълен работен ден, а днес вече е ръководител на отдел. Работата и образованието вървят паралелно в живота ѝ през цялото време – смени, лекции и изпити често се редуват в рамките на една седмица. В момента тя продължава да работи и едновременно с това следва една от най-предизвикателните инженерни специалности – „Строителство на сгради и съоръжения“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Най-големите уроци от това да започнеш работа на 18

Днес, на 21 години, Никол споделя, че най-голямата промяна за нея е усещането, че може да разчита на себе си и да не се огъва пред трудностите. Именно към това се е стремяла, когато е започнала работа веднага след навършване на пълнолетие. Работата в магазина я учи да действа спокойно и балансирано и да не приема всяка ситуация твърде лично.

Най-хубавите моменти за нея са свързани с хората. „Колегите ми са сплотени и подкрепящи се, а това създава много приятна работна атмосфера. Екипът ми е наистина страхотен. Досега не съм била на място, където всички си помагат толкова много, независимо кой за какво отговаря. Дори колеги от други филиали казват, че ни се възхищават за сплотеността“, разказва Никол.

Работата като ръководител отдел „Храни“ е интересна, но и отговорна – особено на тази възраст. Тя споделя, че голяма част от уменията и увереността си дължи на знанията и подкрепата, които получава от своите ръководители. Днес Никол може да изпълнява почти всяка роля в магазина – да зарежда каси, да изготвя финансови справки, да подпомага касиерите при обслужването на клиенти. Денят ѝ често започва с подготовка на магазина – проверка на стоката, етикетите и всичко необходимо, за да отвори обектът по най-добрия начин.

Различният заряд в ежедневието

Въпреки натоварения график, Никол намира време и за своето хоби – ските. Открива гo преди близо десет години, когато баща ѝ я завежда в Банско и тя за първи път се качва на пистата. Само един час със ски инструктор е достатъчен, за да разбере, че това е нейният спорт. Оттогава карането на ски се превръща в любимото ѝ зимно занимание. Скоростта и адреналинът ѝ дават различен заряд и усещане за свобода.

Понякога дори малки детайли като нагревателите за обувки, които открива покрай работата си, правят зимните дни още по-приятни. Но независимо дали е в планината или в магазина, за Никол най-важното остава едно: да следва целите си.

Да започнеш на 18 и на 21 вече да ръководиш отдел не е просто въпрос на амбиция. Нужно е и място, което ти дава шанс. Когато една компания позволява на млад човек да започне, да се развива и да поеме отговорност, това не остава незабелязано. Неслучайно Kaufland е отличена със сертификата Top Employer за политиките си към служителите. За Никол обаче това признание има много по-лично значение - то ѝ дава увереност да следва още по-смело мечтите си.