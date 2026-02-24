Палатков лагер до победа: Медици от болниците и спешната помощ започват протести през март

След 5 март започват протести на работещите в здравеопазването. Това обявиха от синдикат "Защита".

"С всяка изминала година българското здравеопазване изпада във все по-голяма криза. За последната близо една година с министър на здравеопазването доц. Силви Кирилов българското здравеопазване изпадна в колапс", коментират от синдиката, мотивирайки причините за протеста.

В позицията, публикувана във Фейсбук, пише, че в болниците, поради недостиг на средства, вече 2 години не са актуализирани основните трудови възнаграждения. Във второстепенните разпоредители с бюджет пък, втора година поред увеличението на основните заплати е с по-малко от 5% (тъй като в отпусканите 5% се включват и осигурителните вноски).

Ако няма чуваемост - протести

В същото време обаче синдиците твърдят, че обемът на работа се увеличава, полага се изнурителен извънреден труд, и вместо максимум 12 часа работна смяна, на много места редовно се работи по 24 часа.

От "Защита" съобщават, че по тези и още множество проблеми в здравеопазването са изпратили писмо до новия служебен министър на здравеопазването с искане за провеждане на среща и намиране на незабавно решение на поставените проблеми и искания.

"В противен случай, както заявяват готовност работещите, започваме протестни действия, както пред Министерство на здравеопазването, така и по места", пише в становището. Недоволните се заканват да организират палатков лагер пред министерството до изпълнение на техните искания. В протеста ще се включат работещите в държавните и общинските болници, центровете за спешна помощ, кръвните центрове и др.

"Исканията са отправени в отделно писмо до Министерски съвет, всички парламентарни групи в НС и Министерство на здравеопазването, които допълнително ще оповестим", завършват от синдиката.

Исканията на здравните работници

От синдиката настояват за няколко неща. Като за начало, увеличаване на основните възнаграждения на заетите в държавните и общинските болници, центровете за спешна помощ, кръвните центрове и др.

Също така има настояване да се спрат масовите нарушения по отношение на работното време.

От "Защита" искат и увеличаване на стойността на предоставяните средства за храна на здравните специалисти, тъй като от 20 години те са в размер на 2 лв (1 евро).

Недоволните настояват и за ефективни мерки, с които да се спре "ежедневната и безнаказаната агресия" срещу медицински екипи.

