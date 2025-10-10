Войната в Украйна:

Кандидат за наследник на Джером Пауъл се оттегли

Бившият член на Управлението за федералния резерв на САЩ  Лари Линдзи е оттеглил кандидатурата си за президент на централната банка, съобщи Си Ен Би Си.

Според материал на телевизията от август, цитиран от БТА, Линдзи е бил сред единадесетте потенциални кандидати за наследник на настоящия председател Джером Пауъл, чийто мандат изтича през май 2026 г.

През август президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е ограничил списъка с възможни наследници до трима или четирима души. От месеци Тръмп открито критикува Пауъл за водената от него политика по отношение на лихвените проценти и настоява за по-агресивно намаляване на лихвите, за да се стимулира икономическият растеж.

Сред останалите кандидати за поста са икономическият съветник на президента Кевин Хасет, бившият член на Федералния резерв Кевин Уорш и настоящият член Кристофър Уолър.

