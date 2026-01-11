11 януари в историята на България: Самоков е освободен от турско робство - турците бягат без да опожарят града

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хор, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

11 януари 1878 г. (по нов стил): Освобождението на Самоков от турско робство

След като Западният отряд на генерал Гурко превзема София на 23 декември 1877 г. (по стар стил)/4 януари 1878 г. (по нов стил) колоната на генерал-лейтенант Николай Веляминов се насочва към Самоков. Руснаците получават сведения от местни българи за разположението на военните сили на противника - според тях противникови сили под командването на Осман Нури паша наброяват 15 000 офицери и войници и разполагат с 28 оръдия. Край селата Драгушиново, Широки дол и Ново село са изградени отбранителни позиции. В резултат на това ген. Николай Веляминов предприема обходна операция. Важна роля за стратегическото планиране имат самоковци, които дават точни сведения за османските сили. Благодарение на това е избегнато опожаряването на града от оттеглящите се османци.

Прочетете също: 8 януари в историята на България: Казанлък е окончателно освободен. Последният разпит на Левски

Частите на генерал-майор Пьотър Радзишевски заемат позиции при с. Злокучене на 28 декември 1877 г. В резултат на това започва престрелка при село Драгушиново. Около 17 часа турците вече искат примирие. Към 14 часа генерал-майор Пьотър Черевин достига до Ново село. 123-ти Козловски пехотен полк атакува противника в гръб. На 29 декември османският командир иска ново примирие, частите остават на достигнатите позиции. Привечер главнокомандващият Николай Николаевич получава ново писмо за примирие от османски парламентьор.

На 30 декември към обяд османските части напускат града и се отправят към Пазарджик. Около 17 часа на 30 декември 1877 г. генерал-майор Пьотър Радзишевски и 122-ти Тамбовски пехотен полк влизат в Самоков. Руснаците се насочват към село Долна баня.

Прочетете също: 7 януари в историята: "Кървава Коледа" във Вардарска Македония. Руските войски освобождават Ихтиман

Веднага след Освобождението на града е поставен кръст. През пролетта до него са засадени 12 дръвчета на мястото, където е спрял първият казашки разред. Това става по заповед на първия кмет на града Иван Доспевски. По-късно на това място е поставен паметник с думите: „На братята освободители от признателните самоковци”.

Самоков празнува освобождението си на 14 май заради решение, взето от Градския съвет няколко години след паметното събитие. Причината за това е, че празникът се пада в люта зима и повечето самоковци нямат възможност да го почетат. По решение на Градския съвет той се чества на 14 май, когато времето е топло и всички жители на града могат да отдадат заслужена почит към освободителите си.

Община Самоков възстанови дървения кръст през 2015 г. с желанието да запази историческото послание на това място.

9 януари в историята: След тежки сражения в мразовитата зима освобождението на Шейново става факт