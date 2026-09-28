КФН пуска специална Facebook страница срещу фалшиви инвестиции

Комисията за финансов надзор (КФН) разширява информационните си канали с официална страница във Facebook, насочена към повишаване на финансовата грамотност и защита на потребителите. Новата инициатива под надслов #ИнвестирайБезопасно цели да помогне на гражданите по-лесно да разпознават финансовите рискове и да вземат информирани решения.

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На страницата потребителите ще открият актуална информация, практични съвети и достъпно поднесено съдържание, свързано с капиталовия, застрахователния и осигурителния пазар. Целта на КФН е да бъде по-близо до хората там, където те ежедневно прекарват времето си, представяйки сложните финансови теми на разбираем език.

"С присъствието на #ИнвестирайБезопасно във Facebook искаме да достигнем до по-широка аудитория и да предоставим навременна защита срещу потенциални измами и рискове", посочват от регулатора.

Началото на страницата е част от последователните усилия на Комисията за превенция в небанковия финансов сектор. КФН вече поддържа присъствие и в други социални мрежи като LinkedIn и Instagram, като залага на дигиталните канали за по-активен диалог с обществеността.