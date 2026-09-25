Кабинетът "Радев":

Мисия на МВФ идва в София за срещи с правителството и БНБ

25 септември 2026, 11:42 часа 545 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Мисия на МВФ идва в София за срещи с правителството и БНБ

Мисия на Международния валутен фонд (МВФ), водена от Фабиан Борнхорст, ще посети София в периода от 28 септември до 2 октомври. Това обяви старшият регионален представител на фонда за Централна, Източна и Югоизточна Европа Карлос Мулас Гранадос.

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В рамките на визитата експертите ще проведат поредица от работни срещи с представители на правителството, ръководството на централната банка, както и с ключови фигури от частния сектор и заинтересовани страни. Разговорите ще бъдат фокусирани върху актуалните икономически и финансови тенденции в страната, фискалната стабилност и прогнозите за икономическия растеж.

Настоящото посещение е част от регулярния мониторинг и диалог на международната институция с държавите членки. Подобни експертни визити предхождат мащабните годишни прегледи на икономиките, известни като консултации по чл. IV от Устава на МВФ. В рамките на тези редовни мисии експертите правят задълбочен анализ на макроикономическата политика, публичните финанси и структурните реформи на страната, като се очаква официалният преглед и доклад за България да бъдат гласувани и представени в началото на следващата година.

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БНБ финанси МВФ
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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