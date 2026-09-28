Вдигането на данъците е подигравка: Любомир Дацов обяви три министерства в антибизнес политика

Това, което се прави от правителството на Румен Радев, не е еднозначно по отношение на данъчните реформи. България първо не е единна и има поне три групи, които са различни, но на други места мерките са абсолютно адекватни. На трети места данъчните оценки на имотите са по-големи, отколкото пазарните цени. Това заяви пред bTV Любомир Дацов, член на Фискалния съвет. Още: 1175 разходни, но без допълнителни приходни мерки: Любомир Дацов за управленската програма и свръхдефицита

Подигравка е вдигането на данъците

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Според него да се вдигат данъци, без да е направено нещо значи в разходната част, е подигравка. Орязването на централната администрация също не винаги е най-полезното, добави Любомир Дацов, според когото проблемът не винаги е бил в централната администрация.

Той посочи, че вдигането на данъците и облагането на свръхпечалбите не е сериозно, защото от гледна точка на ефекта за бюджета, това ще бъде изключително малко.

"Земеделието и икономиката като министерства води антибизнес политика, а сега към тях се присъединява и Министерство на финансите", изтъкна Дацов.

Според него не може да се вдигат данъците и да се прави дефицит.

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