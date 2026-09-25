Фалшиви платформи мамят български инвеститори: КФН предупреждава

Комисията за финансов надзор (КФН) предприе спешни действия за ограничаване на достъпа до съмнителна интернет страница - Urianexo.sbs, която имитира популярен български новинарски сайт. Порталът привлича инвеститори с обещания за „гарантирани приходи“, като за целта използва фалшиви изображения на известни бизнес лица, генерирани с изкуствен интелект. Посочената страница се рекламира в социалните мрежи и онлайн платформи.

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Схемата рекламира в социалните мрежи платформата за уж автоматизирани сделки Zeltix AI. Проверката на финансовия регулатор обаче разкрива редица обезпокоителни детайли:

Анонимност: Няма данни за реално физическо или юридическо лице, което стои зад сайта.

Неоторизирана употреба на чужд бранд: Истинската компания Zeltix Digital Ltd., оперираща на домейна zeltix.ai, се занимава с медицинска естетика и няма нищо общо с измамната схема. Подобно предупреждение срещу платформа със същото име вече е издал и шведският финансов регулатор.

Нереалистична доходност и липса на регулация: Обещаните печалби са крайно преувеличени, а достъпът до услугата става единствено през съмнителна регистрационна форма.

Внимание и към крипто платформата ICRYPEX

В същото съобщение КФН предупреждава и за дейността на инвестиционната платформа ICRYPEX (icrypex.com). Въпреки че на сайта си дружеството твърди, че оперира въз основа на лицензи от различни държави, включително България, от надзорния орган са категорични:

Платформата няма издаден лиценз от КФН за инвестиционни услуги или криптоактиви.

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Дружеството не е поднадзорно на комисията и няма право да предлага подобни услуги у нас.

Съвети към инвеститорите

От КФН призовават гражданите да бъдат изключително бдителни, да не превеждат парични средства при най-малко съмнение и предварително да проверяват публичните регистри на регулатора или европейските спирки по регламента MiCA. При съмнения за измами потребителите могат да подават сигнали директно към комисията на имейл delovodstvo@fsc.bg.