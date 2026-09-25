Втори пореден ден - нов двумесечен антирекорд за еврото

В началото на септември курсът на еврото се движеше над границата от 1,16 спрямо щатския долар, но само няколко седмици по-късно вече е под психологическото равнище от 1,14 в сравнение с американската валута. Също така два поредни дни единната европейска валута отбелязва рекордно ниски равнища спрямо американската. На 23 септември еврото падна до 1,1386 долара, а ден след това слезе още - до 1,1377. Такива ниски нива последно се наблюдаваха на 27 юли, когато еврото се търгуваше за 1,1371 щатски долара.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 25 септември, за 1,1384, долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,06% над последното отчетено ниво в четвъртък.

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Европейската централна банка определи на 24 септември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1367 долара спрямо 1,1411 долара на 23 септември.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 септември, когато слезе на ниво 1,1377 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 25 август - 1,1676 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.