Спорт:

Кратки се оказаха надеждите еврото да се отлепи от месечното дъно

28 септември 2026, 10:31 часа 614 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Кратки се оказаха надеждите еврото да се отлепи от месечното дъно

В началото на септември курсът на еврото се движеше над границата от 1,16 спрямо щатския долар, но само няколко седмици по-късно вече е под психологическото равнище от 1,14 в сравнение с американската валута. Също така два поредни дни през миналата седмица единната европейска валута отбелязваше рекордно ниски равнища спрямо американската за последния месец. На 23 септември еврото падна до 1,1386 долара, а ден след това слезе още - до 1,1377. Такива ниски нива последно се наблюдаваха на 27 юли, когато еврото се търгуваше за 1,1371 щатски долара.

А след краткотрайно движение нагоре спрямо долара на 25 септември - днес, в началото на новата седмица, еврото отново е на същите рекордно ниски месечни равнища.

Още: Втори пореден ден - нов двумесечен антирекорд за еврото

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 28 септември, за 1,1377, долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,17% под последното отчетено ниво в петък.

Европейската централна банка определи на 25 септември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1403 долара.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Envato

Още: Еврото стигна ново месечно дъно спрямо долара

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 септември, когато слезе на ниво 1,1377 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 9 септември - 1,1631 спрямо долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
евро валути валута долар валутен курс валутен пазар валутни пазари валутни курсове курс на еврото
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес