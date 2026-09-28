Кратки се оказаха надеждите еврото да се отлепи от месечното дъно

В началото на септември курсът на еврото се движеше над границата от 1,16 спрямо щатския долар, но само няколко седмици по-късно вече е под психологическото равнище от 1,14 в сравнение с американската валута. Също така два поредни дни през миналата седмица единната европейска валута отбелязваше рекордно ниски равнища спрямо американската за последния месец. На 23 септември еврото падна до 1,1386 долара, а ден след това слезе още - до 1,1377. Такива ниски нива последно се наблюдаваха на 27 юли, когато еврото се търгуваше за 1,1371 щатски долара.

А след краткотрайно движение нагоре спрямо долара на 25 септември - днес, в началото на новата седмица, еврото отново е на същите рекордно ниски месечни равнища.

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Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 28 септември, за 1,1377, долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,17% под последното отчетено ниво в петък.

Европейската централна банка определи на 25 септември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1403 долара.

Снимка: Envato

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В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 септември, когато слезе на ниво 1,1377 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 9 септември - 1,1631 спрямо долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.