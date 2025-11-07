Кредитните милионери се увеличават ударно: Данни на БНБ

Банковите кредити на домакинствата у нас за суми, надхвърлящи 1 млн. лева, са нараснали с 63,3 на сто на годишна база до общо 472 броя към края на третото тримесечие на тази година. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, година по-рано броят на заемите над 1 млн. лева е възлизал на 289 или със 183 броя по-малко спрямо сега.

Общата сума по кредити на домакинствата над 1 млн. лева възлиза на 727,5 млн. лева, като нараства с 67,1 на сто на годишна база или с малко повече от 292 млн. лева.

Заемите на домакинствата за суми между 500 000 лева и 1 млн. лева също отбелязват значителен ръст през последната година - скок от 69,7 на сто до общо 4504 броя, като общата сума по заемите в този диапазон отчита ръст от 69,9 на сто до 2,88 млрд. лева към края на септември.

Повишение от близо 53 на сто на годишна база се регистрира и при банковите кредити на домакинствата за суми между 250 000 лева и 500 000 лева, които към края на третото тримесечие достигат 26 720 броя. Общата сума по тези заеми нараства с 54,1 на сто за година до 8,89 млрд. лева.

Най-многобройни у нас си остават заемите за суми до 1000 лева - 1,14 млрд. броя (спад от 3,7 на сто на годишна база), като общата сума по тях възлиза на 339,6 млн. лева (спад от 4,7 на сто на годишна база).

Най-висок дял от стойността на всички заеми у нас оформят тези за суми между 100 000 и 250 000 лева - 14,8 млрд. лева (ръст от близо 22 на сто за година), като броят на кредитите в този диапазон възлиза на 94 306 (ръст от 19,1 на сто на годишна база).

Като цяло кредитите на домакинствата у нас нарастват с 1 на сто на годишна база до 2,89 млрд. броя, а сумата по тях отчита ръст от близо 21 на сто до общо 53,67 млрд. лева към края на септември. В абсолютна стойност за година заемите са нараснали с 28 256 броя, а сумата по тях с 9,28 млрд. лева.

Депозити

Депозитите на домакинствата за над 1 млн. лева също нарастват - с 24,2 на сто на годишна база до 2061 броя към края на месец септември тази година, сочат още данните на БНБ.

Общата сума по тях се увеличава с близо 18 на сто до 4,9 млрд. лева. В абсолютна стойност депозитите за над 1 млн. лева нарастват с 402 броя за година, а сумата по тях - със 741,5 млн. лева.

Най-многобройни у нас са депозитите за суми до 1000 лева - 4,63 млрд. броя (спад от 2 на сто на годишна база), като сумата по тях възлиза на 759,9 млн. лева (спад от 3 на сто на годишна база).

Най-висок дял от общата стойност на депозитите на домакинствата се отчита при тези за суми между 50 000 лева и 100 000 лева. Общата сума по тях възлиза на 18,7 млрд. лева (ръст от 16,5 на сто на годишна база), като тези влогове наброяват 270 453 броя (ръст от 16,3 на сто за година).

Като цяло депозитите на домакинствата у нас нарастват с 1,2 на сто на годишна база до 9,03 млрд. броя, а сумата по тях расте с 13,1 на сто до общо 96,27 мрлд. лева. В абсолютна стойност за година банковите влогове на домакинствата са се увеличили със 104 099 броя, а сумата по тях - с 11,1 млрд. лева.