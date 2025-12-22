Лайфстайл:

България се сбогува с великия Боян Радев

България си взе последно сбогом с олимпийския и световен шампион по борба Боян Радев. Поклонението пред тленните останки на легендарния спортист, колекционер и меценат се състоя днес на Националния стадион „Васил Левски“. Събитието започна с тържествена церемония с участието на гвардейска част, която съпроводи Боян Радев в последния му земен път. На поклонението присъстваха личности от спортната общност.

Сред тях бяха председателят на Българска федерация по борба Станка Златева, спортният министър в оставка Иван Пешев, Стефка Костадинова, както и президентът Георги Първанов, Румен Петков, Гриша Ганчев и други. Роднини, близки, деятели от борбата и спорта също почетоха паметта на великия борец.

Боян Радев си отиде на 18 декември на 83-годишна възраст след боледуване. Той е първият двукратен олимпийски шампион на България от Олимпийските игри през 1964 година в Токио (Япония) и през 1968 година в Мексико. През 1966 година в Толедо (Испания) става световен първенец, а през 1964, 1967 и 1968 година е избран за Спортист на годината на България.

Носител е на орден „Стара планина“ първа степен за изключителен принос за развитието на българския спорт (14 февруари 2002), на наградата на Министерството на културата „Златен век“ – огърлие за големи заслуги в областта на културата и колекционерството (25 февруари 2014), на наградата „Спорт и изкуство“ на Международния олимпийски комитет (1 декември 2014), на орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен (18 юни 2010), на почетния знак „Венец на победителя“ на Министерството на младежта и спорта (31 януари 2016) и др.

