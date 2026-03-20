Курсът на еврото премина психологическа граница

20 март 2026, 9:27 часа 565 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото премина психологическа граница

Курсът на еврото премина психологическата граница от 1,15 спрямо щатския долар днес, след като вчера падна рязко под към американската валута. Като цяло единната валута е на ниски котировки към долара в последните седмици. Основен фактор за тях бе засилването на американския долар след операцията срещу Иран. А преди това, в началото на годината еврото се възползваше от цялостното отслабване на щатската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1559 долара или над нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1489 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 13 март, когато беше на ниво 1,1417 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 23 февруари - единната европейска валута бе със стойности от 1,183 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 27 март 2025, когато беше 1,0742 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро ЕЦБ валути долар валутен курс
