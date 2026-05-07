Изненада за ЦСКА: Сектор Г с нов слоган за финала на Купата на България

Зарядът преди финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА е огромен още преди деня на сблъсъка. Споровете между двата клуба започнаха още от билетите, които ще бъдат осигурени за двата лагера на привърженици. Организираните фенове на ЦСКА решиха да вдигнат вълнението още овече, като с публикация в социалните мрежи Сектор Г обяви пускането в продажба на тениски за феновете на "червените" със слоган "Армейски щурмъ".

Сектор Г: "Нека направим стадиона изцяло червен"

Ето какво написаха от Сектор Г: "Трибуна Сектор Г задава тона. Винаги там, винаги силни и винаги зад отбора. Нека направим стадиона изцяло червен и всички да бъдем рамо до рамо. С глас и сърце да сме едно цяло и заедно да браним нашия завет. За финала за Купата на България на 20.05 специалната тениска „Армейски щурмъ“ е налична в размери от XS до 5XL в магазина на ул. „Иван Асен“ и онлайн. Приходите са насочени към кампанията на Сектор Г, а част от средствата ще подкрепят и Фондация ЦСКА. Единни в червено".

На 1/2-финалите ЦСКА победи Лудогорец, а Локомотив Пловдив разгроми Арда Кърджали

ЦСКА стигна до финала, като победи Лудогорец на 1/2-финала. Първият мач в Разград завърши при резултаат 2:1 в полза на "армейците" след пълен обрат. На реванша двата отбора не успяха да си отбележат гол. А Локомотив Пловдив разгроми Арда Кърджали на 1/2-финалите с общ резултат 5:1. "Смърфовете" си бяха уредили място на финала още след първия мач, като победиха възпитаниците на Александър Тунчев с 4:0 в Кърджали.

