ГЕРБ са против вдигане на данъци, заговориха за съкращаване на държавни разходи (ВИДЕО)

За ГЕРБ приоритет на това Народно събрание трябва да бъде приемането на бюджета, като те са против вдигането на данъци и са за свиване на неефективни държавни разходи. Това стана ясно от изявлението на заместник-председателя на ГЕРБ Томислав Дончев пред медиите в парламента. "Държавата трябва да се вгледа къде държавната машина харчи много пари, а ефектът е малък. В никакъв случай не говорим за ограничаване на социални плащания, но самите разходи, свързани с издръжка на държавния апарат, могат да бъдат редуцирани", смята Дончев.

Дневният ред на парламента

От ГЕРб изтъкнаха, че приоритет за парламента трябва да е бюджета.

От ГЕРБ коментираха и идеята на ДБ за падане на охраната на Борисов и Пеевски, като посочиха, че са против закони, ориентирани към човек, защото не са добра практика.

От партията на Борисов коментираха и временните комисии за имуществото на Пеевски и тази за влиянието на Сорос в България, като според тях временните анкетни комисии нямат добавена стойност, а само вдигат парламентарен шум.

ГЕРБ ще са опозиция, не искат да ги прилепят към никого

ГЕРБ е на мнение, чепо-скоро България трябва да има титулярно и редовно правителство, като партията на Борисов няма да подкрепи този кабинет и ще заеме ролята на опозиция в 52-ото Народно събрание. "Моля да не се правят интерпретации, спекулации с начина, по който гласувахме за избора на председател на Народното събрание. От десетилетия позицията ни е, че първата политическа сила заслужава да има председател на Народното събрание", каза Дончев.

Депутатът Тома Биков заяви, че ГЕРБ нито търсят, нито имат договорка с която и да е формация в парламента. Амбицията на ГЕРБ е да следва своя собствена линия и няма да се прилепят към никоя формация. ОЩЕ: Хората на Радев не харесаха идеята за комисия, която да разследва имуществото на Пеевски