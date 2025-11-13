"Безплатен обяд няма": Добрин Иванов от АИКБ обясни как Бюджет 2026 ще повлияе на инфлацията

Безплатен обяд няма. Винаги някой плаща сметката накрая. В повечето случаи това е потребителя, тъй като бизнеса не може да не калкулира разходите в себестойността на продукта си. В противен случай той ще работи на загуба и ще изпадне от пазара. Така че с този бюджет, с тези по-високи заплати и данъчна и осигурителна тежест, ще повлияе на инфлацията. Това мнение изрази изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов в ефира на Нова телевизия.

За тях бюджетът означава обедняване за хората, които не работят в публичния сектор. "В него няма нищо добро. Бюджетът не бива да бъде приет в този си вид", категоричен бе той.

И още критики

"И българските граждани, и синдикатите, и работодателите трябва да накараме управляващите да създадат такава среда, в която българския производител да може да предлага продуктите си и българския работник да получава достойно заплащане. Защото докато ние се дърпаме в страната за минималната заплата, а българската продукция няма къде да бъде пласирана на добра цена за българския производител, ние ще се самоизяждаме", коментира бившият икономически съветник на КТ "Подкрепа" Ваня Григорова.

Бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова обясни, че двата процентни пункта ръст на осигурителната вноска намаляват разполагаемия доход и увеличават разхода за труд на работодателя. "Прави се, защото имаме много голям дефицит в пенсионната система. Грубо казано, 50% е дефицитът в нея, а държавата се опитва да го субсидира. Трябва да се поиска справка от ведомствата относно бонусите на фона на завишените разходи в публичния сектор. За 10 години над три пъти са се увеличили разходите в бюджетите на страната за персонал", коментира тя.