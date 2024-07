Няма фалит: Опрощават милиарди дълг на Украйна, има нова структура да се връщат пари

Добра новина за Украйна - страната успя да постигне принципно споразумение за ново разсрочване на плащанията по дълга си. Това спестява плащането на дълг от 11,4 млрд. долара в следващите 3 години и 22,75 млрд. долара до 2033 година - с тези думи украинският финансов министър Серхий (Сергей на руски език) Марченко съобщи новината в профила си в социалната мрежа "Х".

"Освободените средства ще подкрепят макрофинансовата стабилност на Украйна, позволявайки ни да финансираме най-спешните нужди в лицето на пълномащабна руска инвазия", добави Марченко и благодари за подкрепата за постигане на решението, включително на МВФ.

