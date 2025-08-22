Грешката на Карлос Алкарас спрямо Яник Синер, която можеше да струва участието му на US Open

Последните моменти от мача за титлата на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати между Карлос Алкарас и Яник Синер бяха, без съмнение, странни. Гледката на италианеца, който беше физически изтощен и реши да се откаже само пет гейма след началото на мача, остави зрителите с горчив привкус в устата. Това беше най-забравимият финал от всички, които се играха тази година между двамата най-добри тенисисти в света, и испанецът също го възприе по този начин. Той отиде да утеши своя приятел и съперник, седна до него на пейката и му каза няколко думи.

Бивш №1 псоочи единствената грешка на Алкарас в Синсинати

В очите на света това се превърна в жест, който се разпространи в социалните медии, показвайки доброто сърце на Карлос Алкарас, който се интересуваше повече от това да накара Яник Синер да се почувства по-добре след поражението, отколкото да празнува поредния голям успех. Снимката беше отбелязана като демонстрация, че между двамата най-добри играчи на планетата съществува взаимно признание и уважение, което надхвърля всякакъв вид спортна съперничество. Всичко беше положително, докато никой друг освен Анди Родик не погледна този момент от съвсем различна перспектива.

ОЩЕ: Синер изтегли по-лесен жребий от Алкарас за US Open 2025, труден път и за Джокович

"Карлос, стой далеч от него"

И той не казва това, защото иска да създаде някаква вражда между тях, не. Бившият №1 размишляваше върху случилото се в своя подкаст "Served" и спомена този момент с напълно различно мнение. Според Родик, Алкарас е допуснал грешка с жеста си към Синер. Защо да се приближаваш до съперник, който не се чувства добре? .

"Смятам, че единствената грешка, която Карлос допусна през цялата седмица, беше близостта му с Яник в края на финала, когато започнахме да подозираме, че Яник не се чувства добре. Може би беше само еднодневно явление, но не ме интересува. Той не трябваше да го прегръща на мрежата. Обичам, че тези момчета се уважават, че имат тази класа, но ако бях треньор на Карлос, щях да му кажа да стои далеч от него, да не се приближава, да не проверява дали е добре, да пропусне да се снимат заедно. Карлос, стой далеч от него, ако не се чувства добре!", заяви американецът, загрижен, че Алкарас може да се зарази с вируса на Яник.

"Ако беше хванал вирус, който може да инкубира в тялото му 4-5 дни, подготовката за US Open щеше да стане много по-сложна и това можеше да застраши участието му", разсъждава Родик. Последният турнир от Големия шлем за годината ще бъде нов тест, може би, за да се види колко са привързани Яник и Карлос... стига, разбира се, да няма вирус, който да им попречи.

ОЩЕ: Треньорът на Синер разкри състоянието на световния №1 преди US Open

Andy Roddick expresses concern over Carlos Alcaraz's proximity to unwell Jannik Sinner in the Cincinnati Open final 🎾... pic.twitter.com/Fs67UIFCwd — FirstSportz Tennis (@FS_Tennis1) August 21, 2025