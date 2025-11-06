Нов дълг: Финансовото министерство пуска ДЦК за стотици милиони

Кабинетът се готви да поеме нов дълг, става ясно от съобщение на Българската народна банка (БНБ). Държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност 7 години в размер на 300 млн. лева ще предложи Министерството на финансите на вътрешния пазар на аукцион, насрочен за 17 ноември тази година. За таза година Министерството на финансите вече е набрало нов дълг на вътрешния пазар в размер на 3 млрд. лева след 12 успешно проведени аукциона.

Правила за участие

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти, пише в съобщението. Първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Още: Вече не сме отличници: Управляващите готвят сериозно увеличение на държавния дълг за три години

Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки е в размер на 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество. Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерството на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Ако аукционът, насрочен за 17 ноември, бъде успешен, общият размер на поетия нов дълг чрез продажба на ДЦК през 2025 година ще достигне около 17,4 млрд. лева.

Още: Нов дълг за 300 млн. лева пласира финансовото министерство

Максималният размер на новия дълг, гласуван от парламента, който може да пласира България на вътрешния и външния пазар през тази година възлиза на 18,9 милиарда лева.