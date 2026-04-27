Нов шанс за българския бизнес - финансиране за растеж чрез листване на БФБ

Програма за близо 1 млн. евро ще предоставя възможност на бизнеса да набира финансиране през капиталовия пазар. Българска фондова борса (БФБ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) стартират съвместен проект за подобряване на достъпа до финансиране на бизнеса чрез капиталовия пазар. Проектът ще покрива 100% от направените разходи от страна на компаниите за подготовка и листване. Средствата са предвидени да подпомогнат около 20 компании, които ще могат да кандидатстват в рамките на 3 години.

За кого е програмата?

Програмата е насочена към компании, които планират да наберат финансиране и да се търгуват на регулирания пазар на БФБ, на Пазара за растеж BEAM, както и на платформата за колективно финансиране SpaceCrowd.

Компаниите, които обмислят да наберат финансиране чрез БФБ, ще могат да се възползват от покриване на разходите за консултантски, юридически и счетоводни услуги, през цялостна подготовка на първично публично предлагане – изготвяне на проспект и маркетинг кампания към инвеститори, до заплащане на такси към Борсата, Комисията за финансов надзор и Централния депозитар.

„С тази инициатива предоставяме реална услуга за бизнеса и ясен стимул за малките и средните компании да направят следващата крачка в своето развитие – да станат част от капиталовия пазар. Листването на Борсата не е само форма на финансиране, а път към по-голяма прозрачност, доверие и по-висока стойност на бизнеса. Заедно с ИАНМСП постигнахме важна стъпка за развитието на капиталовия пазар в момент, в който се усеща спад в активността на нови емитенти и IPO сделки. Именно затова подобни стимули и облекчаване на разходите, наред с подкрепата на дружеството IPO Растеж, което също ще подкрепя нови компании на Борсата, могат да се превърнат в двигател за по-силен интерес към капиталовия пазар и за появата на ново поколение публични дружества“, заяви доц. д-р Моравенов.