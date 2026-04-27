Метрото в Букурещ поскъпва сериозно

27 април 2026, 16:41 часа 721 прочитания 0 коментара
Снимка: Metrorex
Пътуването с метрото в Букурещ поскъпва с около 40 процента от 1 май. Заповедта за одобряване на новите тарифи беше публикувана в петък вечерта в Държавен вестник. Така билетът за едно пътуване поскъпва от 5 на 7 леи (1,37 евро), за две пътувания – от 10 на 14 леи (2,75 евро), а за 10 пътувания – от 40 на 55 леи (10,8 евро).

Решение ден преди оставка

Решението за увеличаване на цените беше подписано от министъра на транспорта от Социалдемократическата партия (СДП) Чиприан Шербан само ден преди да подаде оставка в четвъртък заедно с всички останали министри от тази партия. Шербан обясни, че поскъпването на билета за метрото е по искане на Управителния съвет на компанията "Метрорекс", която е оператор на букурещкото метро.

Още: Рокади в румънското правителство

Според новите тарифи абонаментът за 24 часа ще поскъпне от 12 на 18 леи (3,54 евро), седмичният абонамент ще нарасне от 45 на 60 леи (11,78 евро), месечният – от 100 на 140 леи (27,5 евро), шестмесечният – от 500 на 700 леи (137,48 евро), а годишният – от 900 на 1300 леи (255,32 евро).

Увеличават се и цените на интегрираните пътувания, включващи метрото и наземния транспорт (автобуси, тролеи и трамваи), пише в. "Либертатя", цитиран от БТА. Така цената на билет за едно пътуване до 120 минути нараства от 7 на 9 леи (1,77 евро), две пътувания за същия времеви интервал вече ще струват 18 леи (3,54 евро) вместо 14, а 10 пътувания в рамките на два часа поскъпват от 59 на 72 леи (14,14 евро).

Съществена промяна ще има и за годишния абонамент за метро и наземен транспорт, като пътниците вече ще плащат 1770 леи (347,63 евро) вместо досегашните 1410 леи, посочва изданието.

Още: Правителството в Румъния е пътник: Партия в коалицията оттегли подкрепата си

Последното увеличение на тарифите за метрото беше от 1 януари 2025 г., като заповедта беше подписана от тогавашния министър на транспорта Сорин Гриндяну (настоящ лидер на напусналата правителството СДП – бел. ред.). Тогава еднократният билет поскъпна от 3 на 5 леи, картата за две пътувания нарасна от 6 на 10 леи, а картата за 10 пътувания – от 25 на 40 леи.

 

Пламен Иванов Отговорен редактор
Румъния Метро Букурещ румънска икономика румънска лея
