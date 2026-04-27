Метрото в Букурещ поскъпва сериозно

Пътуването с метрото в Букурещ поскъпва с около 40 процента от 1 май. Заповедта за одобряване на новите тарифи беше публикувана в петък вечерта в Държавен вестник. Така билетът за едно пътуване поскъпва от 5 на 7 леи (1,37 евро), за две пътувания – от 10 на 14 леи (2,75 евро), а за 10 пътувания – от 40 на 55 леи (10,8 евро).

Решение ден преди оставка

Решението за увеличаване на цените беше подписано от министъра на транспорта от Социалдемократическата партия (СДП) Чиприан Шербан само ден преди да подаде оставка в четвъртък заедно с всички останали министри от тази партия. Шербан обясни, че поскъпването на билета за метрото е по искане на Управителния съвет на компанията "Метрорекс", която е оператор на букурещкото метро.

Според новите тарифи абонаментът за 24 часа ще поскъпне от 12 на 18 леи (3,54 евро), седмичният абонамент ще нарасне от 45 на 60 леи (11,78 евро), месечният – от 100 на 140 леи (27,5 евро), шестмесечният – от 500 на 700 леи (137,48 евро), а годишният – от 900 на 1300 леи (255,32 евро).

Увеличават се и цените на интегрираните пътувания, включващи метрото и наземния транспорт (автобуси, тролеи и трамваи), пише в. "Либертатя", цитиран от БТА. Така цената на билет за едно пътуване до 120 минути нараства от 7 на 9 леи (1,77 евро), две пътувания за същия времеви интервал вече ще струват 18 леи (3,54 евро) вместо 14, а 10 пътувания в рамките на два часа поскъпват от 59 на 72 леи (14,14 евро).

Съществена промяна ще има и за годишния абонамент за метро и наземен транспорт, като пътниците вече ще плащат 1770 леи (347,63 евро) вместо досегашните 1410 леи, посочва изданието.

Последното увеличение на тарифите за метрото беше от 1 януари 2025 г., като заповедта беше подписана от тогавашния министър на транспорта Сорин Гриндяну (настоящ лидер на напусналата правителството СДП – бел. ред.). Тогава еднократният билет поскъпна от 3 на 5 леи, картата за две пътувания нарасна от 6 на 10 леи, а картата за 10 пътувания – от 25 на 40 леи.