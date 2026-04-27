Случаи на канибализъм в руската армия в Украйна: The Times ги описа

Най-малко пет предполагаеми случая на канибализъм в руската армия са били регистрирани през зимата на 2025-2026 г. в Източна Украйна поради недостиг на храна и проблеми със снабдяването. Това съобщава британското издание The Times в неделното си издание, като се позовава на информация и данни на украинското разузнаване. Разкази за ужасяващи случаи има от Покровското направление, както и от Харковска област.

Може би най-знаковият е от Мирноград. По украински данни, руски войник с позивна "Хромовой" е убил двама свои другари и е бил заловен, докато опитвал да изяде един от тях, скрит в мазе с трупа. Това е станало през ноември, 2025 година. Руснакът не се предал, а открил огън и бил убит.

През лятото на 2025 г. на бял свят излезе аудиозапис от прехваната от украинците комуникация между руски войници. В него се разказва, че руски войник с позивна "Брелок" от 68-ма руска мотострелкова дивизия е убил и ял тялото на свой другар в продължение на две седмици.

Още: ЧВК Вагнер и случаи на канибализъм в Африка: Трибуналът в Хага се заема

Не по-малко страшна история има и от Вовчанск. Боевете за намиращия се на по-малко от 10 километра от границата между Украйна и Русия град започнаха през май, 2024 година и до днес градът още не е изцяло превзет от руската армия. Ключови бяха боевете за Агрегатния завод в града. Именно там, в един момент украинците успяха да отвоюват завода, след като стигнаха на позиции, при които го обсадиха. Съответно, вътре останаха няколко десетки руски войници и от глад, заради липсата на доставки, те разказват, че са яли бездомни кучета и са мислели да ядат и черните дронове на свои загинали другари - пленени руски войници са го казали на украинците и са добавили, че вероятно това е било не само намерение, ами е станало реалност. Тази история разказа командирът на украинското поделение "Стугна", специално звено на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Украйна, с позивна "Линукс", в интервю за Liga.net още на 27 септември, 2025 година. По думите му, тогава в Агрегатния завод са обсадени около 80 руски войници, 20 падат в украински плен, другите са загинали. Пленени руски войници са разказали, че няколко ранени техни другари са се самоубили, защото не са получавали медицинска помощ дълго време и състоянието им се е влошавало.

"Няколко дни преди да освободим напълно завода, двама руски войници бяха застреляни от командирите си, защото са пили повече вода, отколкото им е било позволено", добавя "Линукс".

The Times съобщава, че украински хакери са открили вътрешни руски заповеди, които изрично забраняват канибализма, наред с алкохола и наркотиците. Русия нарича информацията за канибализъм пропаганда, а британското издание отбелязва, че това са непотвърдени и изолирани инциденти.

Още: Не безследно изчезнал, а изяден: Украинското разузнаване с доказателства за канибализма в руската армия

Източник: The Times