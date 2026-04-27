Прокуратурата подхвана сочещите към корупция записи с гласа на Георги Чолаков от ВАС, ще проверява истински ли са (ВИДЕО)

Софийска градска прокуратура (СГП) е образувала досъдебно производство по сигнала на "Да, България" във връзка с публикуваните от BIRD.bg записи, сочещи към потенциална корупция на най-високо ниво в съдебната система. Става въпрос за разговори, за които се твърди, че са водени между дългогодишния ръководител на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков и адвокат Веселин Димитров - бивш осъден магистрат. В записите се чуват разговори за големи суми пари (600 хил. лв.), носени в торби, намеква се за разпределяне и за евентуално решаване на дела в една или друга посока.

Самият Чолаков отрече да е водил такива разговори. Той се аргументира с това, че записите може да са генерирани с изкуствен интелект.

СГП бе сезирана, три дни по-късно се захвана със записите

На 24.04.2026 г. СГП бе сезирана със сигнал на съпредседателите на ПП „Движение Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, в който се съдържаха данни от журналистическото разследване.

Сигналът бе за „евентуално договаряне и разпределяне на неправомерни имуществени облаги, търговия с влияние, злоупотреба със служебно положение и други съпътстващи престъпни прояви във връзка с дела, разглеждани от Върховния административен съд“.

Той е бил разпределен на наблюдаващ прокурор чрез системата за случайно разпределение на преписки и дела, съобщават днес от пресцентъра на държавното обвинение. "След запознаване с данните в сигнала и в цитираното в него журналистическо разследване, с постановление от 27.04.2026 г. наблюдаващият прокурор образува досъдебно производство за престъпление по чл. 283 НК", допълват от прокуратурата.

Какво ще се разследва?

Предмет на разследване ще са "обстоятелства, свързани с евентуално използване на служебно положение за набавяне на противозаконна облага".

"Ще бъдат извършени всички действия по разследване, необходими за цялостно изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона", обещават от прокуратурата. Престоят разпити на свидетели и приобщаване на относимите справки и документи.

В рамките на досъдебното производство ще бъде назначена комплексна експертиза, която да установи и дали записът на разговори, който се пресъздава в журналистическото разследване и в сигнала, е автентичен.

"Разследването е възложено на следовател в СО-СГП на основание изричната законова разпоредба на чл. 194, ал. 1, т. 2а НПК", добавят от държавното обвинение.

Записите: "600 хиляди" в торба

В края на миналата седмица BIRD публикува предполагаем разговор между между бившия ръководител на ВАС и адв. Веселин Димитров. Според записа, наречен от BIRD "Чолаковгейт", се чува как глас, за който се твърди, че е на Димитров, казва: "….Донесе едни, в една торба, каза, че са 600 000 хил. лева. Ама са в евро и в левове, един карашик (думата е разпространена в района на Тракия и с нея се назовава сместа, получена от ментов ликьор и мастика, известна и като “облак”, уточняват от медията)".

Глас, за който се твърди, че е на Чолаков, отвръща: "Ми що не ги е донесъл всички?". Разговорът продължава така:

- Не, не казал (не се разбира), след 10 дена още 100 хиляди, не може толкова бързо!

- А, значи ний бързо можем да действаме, а пък те не могат?

- Той ще си ги донесе, няма страшно.

Има още два записа, които разследващата медия пусна и за които твърди, че отново са от разговор между Чолаков и Димитров. Единият от тях е придружен от твърдение, че "едно от обсъжданите дела, за които е искан подкуп, “за да им стане работата”, е на фирмата, свързана с Ами и Таки, срещу Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), след като тя беше изгонена от "Капитан Андреево"". Ами и Таки са прякорите съответно на Размиг Чакърян и Христофорос Аманатидис.

"Друго нагласено с подкуп дело е свързано със системата за издаване, продажба и проверка на превозни документи на “БДЖ – Пътнически превози”", твърдят от разследващата медия.

След публикуване на записите "Да, България" ги прикачи към сигнал за корупция, с който сезира новоизбраната на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова.

Георги Чолаков ръководеше ВАС в продължение на седем години и след изтичането на мандата си остана начело още една година като временно изпълняващ функциите поради неуспешните процедури за избор на нов председател. Той бе върнат на работа като редови съдия във ВАС през октомври 2025 г. - след избора на Мариника Чернева за изпълняващ длъжността ръководител на съда.

