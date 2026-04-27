След 31 години: Прокуратурата изпрати писмо на жертва на кражба, че делото е прекратено

31 години след подаден сигнал за кражба журналистката от БНР Диана Янкулова получава отговор от прокуратурата. За случая тя разказа в профила си във Facebook, където публикува и снимка от полученото постановление. Историята, по думите ѝ, спокойно може да влезе в рубриката "Куриози на правосъдието".

"Случаят е от рубриката "Куриози на правосъдието" и реших да го разкажа, защото тези дни имаме големи надежди нещо да се помръдне в тази държава, да видим грижа, правосъдие и справедливост за малкия човек, ако може в този живот, не в светлото бъдеще", пише тя.

Писмото я намира по необичаен начин - чрез жена, която все още живее на стария ѝ адрес в София, на ул. "Люлякова градина" 12, където Янкулова е била под наем през 90-те години.

"Добре че някой все още помнеше, че съм живяла там, та не е изхвърлил известието за препоръчано писмо. И така малко преди да хлопне гишето на съответния клон на "Български пощи", си взех... писмо от Софийската районна прокуратура", разказва тя.

Полученото постановление я връща към юли 1995 г., когато открива таванското си помещение разбито и ограбено. По случая е подаден сигнал, а тя оказва съдействие на полицията. С годините обаче случката остава в миналото.

Особено ярък остава споменът ѝ за откраднатите вещи.

"Цветен телевизор, признавам най-тежката загуба за един журналист, кутийка със златни бижута, малко на брой и грамаж, без които може да се живее, но тук започва интересното - от коша за пране бяха взели мръсно, но луксозно бельо, а от гардероба абитуриентската ми рокля. Впрочем единствената прилична дреха, с която разполагах на онзи етап от живота си", пише Янкулова.

Истинският абсурд обаче идва години по-късно. С постановление от 27 март 2026 г. прокурор от Софийската районна прокуратура прекратява досъдебното производство срещу неизвестен извършител - повече от три десетилетия след кражбата.

В документа се посочва: "След внимателен прочит и анализ на доказателствените материали по досъдебното производство, поотделно и в тяхната съвкупност, следва да се приеме, че са налице основания за прекратяване на наказателното производство поради изтичане на предвидената в закона давност".

Прокурорът отбелязва още, че за подобно престъпление законът предвижда наказание до 8 години лишаване от свобода, което означава давност от 10 години - изтекла още през 2005 г.

За Янкулова остава въпросът защо това решение ѝ се съобщава едва сега.

"Остава истинска загадка защо прокурор Андрей Колев решава да ми го съобщи 21 години по-късно. И така 10 години безплодно търсене на крадците и 21 години колебания дали да ме информират, че не са ги намерили. Общо 31 години очакване на правосъдие", коментира тя.

Финалът на разказа ѝ е саркастичен:

"Има светлина в тунела, уважаеми приятели! Правосъдието ще ви намери, само да ви даде Господ здраве и дълъг живот, за да го дочакате. Кажете Амин и да благодарим на прокуратурата, на нейните главни прокурори и на политическите ѝ господари!"