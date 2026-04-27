Най-важното от изборите:

Прокуратурата разследва случая с падналото от парапет в НДК момче

27 април 2026, 15:42 часа 385 прочитания 0 коментара
Снимка: Прокуратура на Република България
Софийска районна прокуратура ръководи досъдебно производство, свързано с тежка телесна повреда на момче, станала при падане на парапет на НДК. Досъдебното производство е образувано на 24.04.2026 г. за престъпление по чл. 134, ал. 1 от НК. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет. По цитирания текст от НК се разследват незнание или немарливост на изпълнение на занятие, при което, при причиняване на тежка телесна повреда, наказанието е 3 години лишаване от свобода.  До момента в хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествието и са иззети веществени доказателства, разпитани са свидетели, назначена е съдебномедицинска експертиза и са приобщени записи от охранителни камери.

Очевидци и записи от камери

Днес, 27.04.2026 г., досъдебното производство е докладвано на наблюдаващ прокурор. Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на 04 РУ-СДВР за последващи действия в хода на разследването.

Снимка БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Указано е незабавно да се установят очевидци на случилото се, да се разпитат още свидетели, да се назначи комплексна видеотехническа и лицево-идентификационна експертиза на приобщените по делото записи от видеокамери и техническа експертиза с предмет на изследване иззетия по делото метален парапет.

В хода на разследването следва да се изискат и приложат всички необходими документи относно строежа на въпросния парапет и кой отговаря за поддръжката на сградния фонд.

Разследването по случая продължава, като се проверят всички версии, относими към досъдебното производство. В случай, че бъдат събрани достатъчно доказателства за виновността на определени лица, те ще бъде привлечени към наказателна отговорност.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
НДК разследване прокуратура паднало дете парапет
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес