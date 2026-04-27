Огромен скок само за година: 3 пъти повече сигнали за дискриминация

3 пъти повече сигнали за дискриминация са подадени през 2025 г. в сравнение с предходната 2024 г. През миналата година Комисията за защита от дискриминация (КЗД) е образувала 518 производства за защита от дискриминация и това е огромен ръст спрямо 2024 г., когато образуваните производства са само 179.

Това съобщи на брифинг в Монтана председателят на Комисията за защита от дискриминация Елка Божова.

През 2025 г. в КЗД са постъпили около 7000 запитвания от граждани, като на всяко от тях е отговорено и по някои от случаите са образувани производства. От общо 518 производства до края на годината Комисията е излязла с решение по 418. Наложени са глоби и санкции, които имат и материално изражение, и морален елемент.

Най-честите жалби

Най-честите жалби и сигнали в КЗД са за защита от дискриминация при упражняването правото на труд. Има случаи на неспазване на Колективния трудов договор от страна на работодатели.

Част от жалбите, по които са образувани производства, са за изявления на политици по различни телевизии и медии и са свързани с използване език на омразата. По тези случаи също има решения и наложени санкции, посочи Божова.

Източник: Getty Images

КЗД чрез своите регионални представители също приема жалби и сигнали на граждани за защита от дискриминация. Тези представители участват и в различните кампании на комисията.

През миналата година в област Монтана по кампанията „Достъпна България“ са направени множество обследвания на обществено значими сгради и са образувани 62 производства за достъпна архитектурна среда. В повечето от случаите собствениците на тези сгради са взели мерки и са осигурили достъп до тях на хора с увреждания, на които преди това е било невъзможно или трудно да стигнат до тези сгради. Регионалните представители участват и в кампанията „Работодател без дискриминация“, по която всеки работодател може да кандидатства, ако изпълни определени условия.

В момента в Монтана се провежда тридневен семинар на КЗД, на който лектори от комисията обучават държавни служители от града и региона да разпознават случаите на дискриминация и да насочват хората към представителството на КЗД. По време на обучението ще бъде разигран симулативен процес, в който обучаваните ще влязат в ролята на експерти, които ще решат в кой случай става въпрос за дискриминация.