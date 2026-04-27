Европейските борси стартираха седмицата с повишения

Европейските фондови пазари започнаха новата седмица с повишения, подкрепени от предпазливия оптимизъм около конфликта в Близкия изток и положителните сигнали от международните пазари. Пазарният оптимизъм се подкрепя от информация на Axios, според която Иран е отправил ново предложение към САЩ за отваряне на Ормузкия проток – ключов маршрут за глобалния транспорт на петрол. Предложението включва и прекратяване на военните действия, както и отлагане на ядрените преговори за по-късна дата.

Индексите

Германският водещ индекс DAX се повиши с 0,4 на сто до 24 229 пункта в първите минути на търговията и се задържа над 200-дневната си средна стойност, която в момента е около 24 114 пункта.

Индексът MDax, който обхваща средните компании, нарасна с 1,0 на сто до 30 559 пункта.

Водещият индекс на еврозоната EuroStoxx 50 добави 0,2 на сто.

По-широкият европейски индекс Stoxx 600 се повиши с близо 1 на сто в началото на търговията, като повечето сектори и основни борси в региона отбелязаха ръст.

Френският CAC 40 и италианският FTSE MIB се повишиха с по 0,2 на сто, докато британският FTSE 100 отчете лек спад от около 0,1 на сто.

"Инвеститорите залагат на края на войната с Иран, на устойчивостта на компаниите въпреки високите цени на енергията и на централните банки, които засега разглеждат инфлационния натиск като временен“, коментира пред CNBC Йохан Щанцл от Consorsbank.

Секторът на петрола и газа поведе ръстовете с увеличение от 0,6 на сто, следван от акциите на компаниите в търговията на дребно с над 0,5 на сто. За сметка на това секторите на храните и напитките и химическата индустрия отбелязаха спад съответно с 0,5 и 0,4 на сто, под натиск от опасенията за продължителни затруднения във веригите за доставки около Ормузкия проток.