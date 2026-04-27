Мирише на руски планове за Дейтънското споразумение: Появи се желание за трета автономна област в Босна

Идеята за трета автономна област в Босна и Херцеговина, представена на консервативен митинг в Загреб през уикенда, предизвика осъждане от доминираните от босненци партии в Босна и Херцеговина, но и критики към Дейтънското споразумение от страна на хърватската партия в Сараево, предаде хърватската медия "Индекс". Митингът в Загреб беше оценен като продължение на стигматизацията на бошняците.

„Жалко е, че съветникът на министъра на външните работи на Хърватия Гордан Гърлич Радман беше там, както и кардинал Пулич. Това е повтарящ се опит за атака срещу териториалната цялост на Босна и Херцеговина и не се случва за първи път“, каза председателят на Камарата на народите Кемал Адемович, който наскоро напусна управляващата партия „Народ и справедливост“ (NiP).

Той призова политическите лидери от Босна и Херцеговина да започнат да се срещат и да се договарят за начин за решаване на проблеми, вместо „да правят подобни представления, особено не в съседни страни".

Хърватско недоволство срещу Дейтънското споразумение

В изявление пред журналисти след неуспешния опит за провеждане на заседание на Камарата на народите поради липса на кворум, Марина Пендеш, представител на хърватската партия Босна и Херцеговина заяви, че хърватите в страната са недоволни от статута си, имат право да го кажат и това трябва да бъде обсъдено.

В отговор на журналистически въпроси Пендеш заяви, че обвиненията, че Загреб, или по-скоро Хърватия, стои зад това, са неоснователни, защото, както тя посочи, дискусията е организирана от представители на хървати от Босна и Херцеговина.

Тя каза, че е важно да се говори за реалната ситуация на място, включително за последиците от етническото прочистване за хърватския народ в тази страна, и според нея картите, показани на митинга в Загреб, са ярък спомен за 250 000 хървати, прогонени от домовете им през 1991 г.

"Ако някой е доволен от Дейтън, хърватите не са, защото Босна и Херцеговина не е държава с равноправни съставни народи", каза тя. „Анализирайте колко от нас са изчезнали от 1991 г. насам. Ако някой е доволен, аз не съм, нито от Дейтън, нито от Република Сръбска", каза Пендеш.

Руските планове за Дейтънското споразумение

Припомняме, че най-голямо желание за отмяна на Дейтънското споразумение, което сложи край на войната в Босна и Херцеговина, имат от Кремъл. За това се заговори за пръв път през септември 2025 г. Предупреждението дойде от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната и то отразява желанието на Кремъл за дестабилизация и дори за война на Балканите.

Оценката на института се основаваше на новините от срещата на руския външен министър Сергей Лавров с президента на Република Сръбска Милорад Додик, но след като желанията на Додик за сепаратизъм бяха порязани, сега сякаш хърватите в Сараево са въвлечени в тази цел.