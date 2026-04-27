29 къщи и една мелница изгоряха при пожар в Румъния (ВИДЕО)

29 къщи и една мелница са били засегнати от пожар в румънското село Рукърени, община Совея, като повечето от тях са били напълно погълнати от пламъците, предаде румънската информационна агенция Agerpres, която се позова на централизирани данни след оценка, извършена от комисия, създадена със заповед на префекта на окръг Вранча. Пожарът избухна в неделя. Огънят е възникнал в сутрешните часове на неделя в една от къщите ве селото.

Поради силните ветрове обаче пламъците се разпространиха бързо към други къщи в околността. Заради пожара и дима се наложи около 300 души да бъдат евакуирани заради.

Щетите

В понеделник префект Мариус Йорга е отишъл на терен заедно с членове на комисията за оценка, за да анализира щетите, причинени от пожара.

„След проверките на място са установени следните щети: 29 къщи и жилищни пристройки са засегнати, от които 27 на 100% и две - над 75%. Също така, жилищна пристройка е засегната на 25%, а мелница за брашно е засегната на 100%“, заяви префектът на Вранча.

Същевременно във вторник се очаква комисия, сформирана от представители на Министерството на развитието и Департамента за извънредни ситуации, която ще анализира и валидира доклада, изготвен на окръжно ниво, пише още най-старата румънска информационна агенция.