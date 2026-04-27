Белгия иска ЕС да преговаря с Путин за край на войната в Украйна

Белгийският премиер Барт де Вевер подкрепя идеята ЕС да преговаря с Русия за прекратяване на войната в Украйна. Де Вевер е заявил след заседанието на Европейския съвет в Кипър миналата седмица, че това мнение се споделя от все повече негови колеги, пишат белгийски медии.

Според него с отпускането на заема от 90 милиарда евро за Киев ЕС е показал, че ще продължи подкрепата за Украйна и че Русия не може да спечели войната. Ще продължим пълната подкрепа за Украйна, но не можем да оставим тази война да продължи още с години, с толкова човешко страдание, хората стават жертва напразно, е обобщил Де Вевер.

Европа трябва да може да каже "стига с тази лудост", която четири години вече не води до никъде, настоял белгийският премиер. Според него това мислене вече се споделя все повече сред държавните и правителствените лидери на страните от ЕС.

Де Вевер е коментирал, че в краткосрочен план приемането на Украйна в ЕС няма да бъде възможно и за Киев няма да бъде осигурена "бърза писта" за присъединяване. Той е подкрепил предложението за начало на преговорите с Киев по същество и е отбелязал, че понякога този процес продължава с десетилетия. Според него Киев трябва да получи възможност за поетапно присъединяване.

