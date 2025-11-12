Нова ипотека за почти цял живот: Финансова мода, която се задава

Белият дом обмисля да подкрепи 50-годишен ипотечен план, за да помогне за облекчаване на кризата с достъпността на жилищата в САЩ. През уикенда Бил Пълт, директор на Федералната агенция за жилищно финансиране, заяви в "X", че 50-годишната ипотека ще промени напълно правилата на играта за купувачите на жилища.

Предложението предизвика бурни реакции от страна политици, потребители на социалните мрежи и икономисти, които считат, че тази мярка няма да реши други основни проблеми на пазара като липсата на предлагане и високите лихви, предава Евронюз.

Проблемът с по-високата лихва

Редица експерти са на мнение, че предложението има няколко недостатъка. Според Джон Ловало от UBS Securities удължаването на ипотека от 30 на 50 години може да удвои сумата на платената лихва.

Анализ на AP сочи, че при 50-годишна ипотека кредитополучателят би платил 389 000 долара повече в сравнение с 30-годишната ипотека.

Биха били необходими 30 години, преди кредитополучателят да натрупа 100 000 долара собствен капитал, тъй като по-голяма част от месечната вноска по 50-годишна ипотека би отивала за лихви по заема. И това без да се брои първоначалната вноска и повишаването на цените на имотите. За сравнение, при 30-годишна ипотека този срок е 12 - 13 години.

По-ниски вноски

Привържениците на идеята обаче изтъкват като нейно основно предимство намаляването на месечната вноска.

При средна цена на жилищата в САЩ от 415 200 долара през септември, според Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти, кредитополучателите биха могли да спестят около 200 долара от месечните си плащания по ипотечните кредити.

Ако се приеме стандартна първоначална вноска от 10% и среден лихвен процент от 6.17%, месечната вноска по 30-годишна ипотека би била 2288 долара, докато плащането по 50-годишна ипотека би струвало 2022 долара. Разбира се, това е условно, при положение, че банката не изисква по-висок лихвен процент по 50-годишна ипотека заради по-дългия срок.

Според Пълт въвеждането на 50-годишна ипотека е просто "потенциално оръжие", което Белият дом обмисля в борбата с високите цени на жилищата.

СНИМКИ: Getty Images

Проблемът с продължителността на живота

Пречка пред отпускането на 50-годишна ипотека е средната възраст на купувачите на първо жилище, която от години се увеличава и сега е приблизително 40 години. Трудно банка би отпуснала такава ипотека на 40-годишен купувач на първо жилище, който по прости сметки би бил на 90 години, когато изплати дома си.

Американците в момента имат средната продължителност на живота от приблизително 79 години, което означава, че цели 11 години не се покриват от 50-годишен заем.

"Обикновено политиците не целят да прехвърлят ипотечния дълг на децата на кредитополучателите", заяви Майк Концал, старши директор по политиката и изследванията в Проекта за икономическа сигурност.

Тръмп не демонстрира ентусиазъм

Американскит президентът Доналд Тръмп реагира на вълната от критики като охлади ентусиазма на привържениците й. Пред Fox News той спомена, че тя "може да помогне малко", но не ѝ отдаде особено значение.

Според закона Дод-Франк ипотечните гиганти Fannie Mae и Freddie Mac не могат да застраховат ипотека, по-дълга от 30 години, така че всяка 50-годишна ипотека ще бъде по-трудна за продажба на инвеститорите.

Също така Конгресът ще трябва да направи много промени в редица финансови закони, за да позволи 50-годишни ипотеки, но засега такова намерение не е твърдо заявено.

