Любов в унисон: Яна и Санджар Сапаев преди "Маестра, музика!"

Партньори на сцената и в живота, цигуларите Яна Зеленогорска-Сапаев и Санджар Сапаев пристигат от Германия специално за предстоящия на 7 март концерт “Маестра, музика!” в столичното културно пространство “Хеликон Арт”. Яна е родена в Плевен, а Санджар - в Узбекистан. Срещат се по време на своето обучение с проф. Ангел Станков в Националната Музикална Академия “Проф. Панчо Владигеров” в София. Към момента живеят в Дортмунд, където Санджар заема престижната позиция на водач на вторите цигулки Дортмундската филхармония.

Интервю

Как избра цигулката?

Санджар: Имам родители музиканти – майка ми е пианистка, а баща ми е челист. По-големият ми брат също свири на чело. За да има поне един цигулар вкъщи, ми дадоха този малък струнен инструмент, с който вече прекарах 27 години заедно :)

Яна: И аз идвам от музикално семейство, майка ми ме запозна с инструмента. А след това дядо бе до мен в началните години.

Можеш ли да свириш на друг музикален инструмент?

Санджар: Много обичам да свиря на пиано. Също така от интерес и по необходимост се научих да свиря на виола, акордеон и малко на китара.

Яна: За съжаление репертоарът ми се изчерпва само със свирене с уста :)

Разкажи ни незабравим момент на сцена.

Санджар: Споменът е от зала „България“ през 2018 година, когато изненадахме нашия проф. Ангел Станков на неговия юбилеен концерт. Излязохме на сцената заедно с приятели и колеги, които са били и са негови студенти, и изсвирихме темата на „Happy Birthday“ в различни стилове. Беше незабравимо!

Яна: Аплодисментите след Малер 1 на фестивал в Залцбург. В такива моменти си казваш, че всичко е имало смисъл.

Какво ти липсва в Германия и какво ти липсва в България?

Санджар: В Германия ни липсват роднините и приятелите от нашите държави. В България ми липсва жизнеността на хората по улиците.

Яна: В Германия ми липсват близките, спонтанността и розовите домати! В България ми липсва в определени моменти последователността на изпълнение на малките задачки.

Кое произведение би взел/а с теб на самотен остров?

Санджар: Албум с всички произведения на Бах и Фреди Меркюри.

Яна: На самотен остров бих имала времето да поправя техника, така че Изаи - соло сонати.

Коя е залата, в която мечтаеш да свириш?

Санджар: През всичките години като музикант имах честта да свиря в почти всички европейски концертни зали, обаче никога не съм имал възможност да свиря в моята родина в град Ташкент.

Яна: Влече ме към Азия. Отговорът ми е Suntory Hall.

Какво най-много искаш да промениш в света, в който живеем?

Санджар: Да живеем в свят, в който наивността не се приема като уязвимост.

Яна: Искам да сме по-добри и да мислим повече един за друг.

Концертът

Концертът “Маестра, музика” на 7 март 2026г. е проект на София арт институт (https://sofiaartinstitute.com/) и ще включва произведения от жени композитори и е в навечерието на Международния ден на жената, който празнува постиженията на нежния пол.

В него освен Яна Зеленогорска-Сапаев и Санджар Сапаев, ще участват също и сопраното Румяна Костова, виолончелистката Теодора Атанасова, флейтистът Николай Стойков и пианистката Венета Нейнска.

Цялата програма ще намерите тук (https://sofiaartinstitute.com/event/maestra-muzika/), а билетите се предлагат само предварително тук (https://epaygo.bg/4538485493) или на касите на EasyPay.

Всички гости ще имат възможност да се насладят на чаша вино с комплименти от Aya Estate Vineyards (https://ayaestatevineyards.com/).

Снимки: Думитрица Горе

