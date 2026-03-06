Режисьорът на "Властелинът на пръстените" с почетна "Златна палма"

Новозеландският режисьор Питър Джаксън ще получи почетна "Златна палма" на церемонията по откриването на 79-ия филмов фестивал в Кан, предаде АФП, позовавайки се на организаторите. "Да получа почетна "Златна палма" в Кан ще бъде един от най-важните моменти в кариерата ми", каза 64-годишният Джаксън. Кинофестивалът в Кан ще бъде открит на 12 май и ще продължи до 23 май. Миналата година почетна "Златна палма" получи Робърт де Ниро.

На 13 май 2001 г. във Фестивалния дворец 26 минути променят живота на все още малко известния режисьор – ексклузивното излъчване, седем месеца преди премиерата му, на първите кадри от "Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена" – началото на сагата, спечелила общо 17 награди "Оскар".

Снимка: Getty Images

Президентът на фестивала Ирис Кноблох се радва, че още първата вечер ще имат възможност да почетат "режисьора с безгранична креативност, придал благородство на жанра на героичното фентъзи. От 12 години, след "Хобит: Битката на петте армии", Питър Джаксън не е продуцирал игрални филми и се е посветил на документални формати, припомня БТА.