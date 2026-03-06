Бъдете смели като тигри срещу купуването на гласове: Емил Дечев към МВР-шефовете

„Искам да бъдете смели като тигри, да бъдете решителни в предстоящите дни до парламентарните избори, да действате безкомпромисно срещу всеки опит за купуване на гласове, за контролиран или корпоративен вот. Ако действате в рамките на закона, винаги ще ви защитя, в мое лице ще намерите железен съюзник в труден момент, при оказан натиск срещу вас от когото и да е”. С тези думи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев откри Националното съвещание на МВР, свързано с предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април.
"За мен понятието правова държава не е куха фраза, това е един от фундаментите на една съвременна, модерна, цивилизована държава, каквато ние много бихме искали да бъдем.
Да няма касиране на вота
Аз наистина вярвам в идеята за правовата държава. Част от тази идея са демократичните, законосъобразно проведени избори, в които МВР има изключително важна, ключова роля", каза още министърът.
Снимка БГНЕС
Той беше категоричен, че не иска да се стига до касиране на вота.
Сарафов не дойде
Интересен детайл е, че и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов не дойде на съвещанието. В него участие взе Ваня Стефанова, заместник на главния прокурор. Ето какво каза тя:
"Ще бъдем безкомпромисни, но и безпристрастни. Няма да бъде пожален никой, за когото бъдат събрани достатъчно доказателства, че е извършил престъпление".
Тя отбеляза още, че резултатите при противодействие на престъпленията против политическите права винаги са големи и достатъчно ефективни, когато има взаимодействие и своевременен обмен на информация.
