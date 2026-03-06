Бъдете смели като тигри срещу купуването на гласове: Емил Дечев към МВР-шефовете

„Искам да бъдете смели като тигри, да бъдете решителни в предстоящите дни до парламентарните избори, да действате безкомпромисно срещу всеки опит за купуване на гласове, за контролиран или корпоративен вот. Ако действате в рамките на закона, винаги ще ви защитя, в мое лице ще намерите железен съюзник в труден момент, при оказан натиск срещу вас от когото и да е”. С тези думи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев откри Националното съвещание на МВР, свързано с предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април.

Още: В МВР продължават да падат глави

"За мен понятието правова държава не е куха фраза, това е един от фундаментите на една съвременна, модерна, цивилизована държава, каквато ние много бихме искали да бъдем.

Да няма касиране на вота

Аз наистина вярвам в идеята за правовата държава. Част от тази идея са демократичните, законосъобразно проведени избори, в които МВР има изключително важна, ключова роля", каза още министърът.

Снимка БГНЕС

Той беше категоричен, че не иска да се стига до касиране на вота.

Още: Търсим хора, на които вярваме: Емил Дечев за рокадите в МВР

Сарафов не дойде

Интересен детайл е, че и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов не дойде на съвещанието. В него участие взе Ваня Стефанова, заместник на главния прокурор. Ето какво каза тя:

"Ще бъдем безкомпромисни, но и безпристрастни. Няма да бъде пожален никой, за когото бъдат събрани достатъчно доказателства, че е извършил престъпление".

Тя отбеляза още, че резултатите при противодействие на престъпленията против политическите права винаги са големи и достатъчно ефективни, когато има взаимодействие и своевременен обмен на информация.

Още: Йовчев: Ако МВР не знае кои са купувачите на гласове, по-добре да се закрива