Великобритания арестува четирима ирански шпиони

Четирима иранци са арестувани по подозрение в шпионаж на еврейската общност в Лондон, пише The Telegraph.

Лондонската полиция съобщи, че мъжете, един иранец и трима с двойно британско-иранско гражданство, са били задържани рано в петък на адреси в Северен Лондон и Хартфордшир по подозрение в шпионаж за Иран.

Арестите им са свързани с предполагаемо наблюдение на места и лица, свързани с еврейската общност в британската столица, съобщи Скотланд Ярд.

Шпионаж срещу еврейската общност

Мъжете са били арестувани на адреси в Барнет и Уотфорд като част от предварително планирана операция. Те са задържани съгласно Закона за националната сигурност.

Хелън Фланаган, ръководител на лондонския отдел за борба с тероризма, който ръководи разследването, коментира случая.

"Днешните арести са част от дългогодишно разследване и част от текущата ни работа за пресичане на злонамерена дейност, където имаме подозрения за такава", заяви той.

"Разбираме, че обществеността може да е обезпокоена, по-специално еврейската общност, и както винаги, бих ги помолил да останат бдителни и ако видят или чуят нещо, което ги тревожи, да се свържат с нас", призова още той.

40-годишен мъж и 55-годишен мъж са били арестувани на адреси в района на Барнет, 52-годишен мъж е бил арестуван на адрес в Уотфорд, а 22-годишен мъж е бил задържан на адрес в Хароу.

Органите на реда обявиха, че претърсванията на тези места, както и на други адреси в Барнет и Уембли, продължават.

Шестима други мъже бяха арестувани в Хароу по подозрение в подпомагане на престъпник. Лондонската полиция съобщи, че всички 10 мъже са задържани.