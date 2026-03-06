Изобилие от сезонни цветя на достъпни цени в BILLA

Все повече хора предпочитат да купуват цветя от супермаркетите – удобно е, изборът е голям, а цените са достъпни. За да отговори на клиентските очаквания, BILLA целогодишно предлага широка и разнообразна селекция от цветя в своите магазини в цялата страна. В специално обособените цветни кътове през годината могат да се открият над 100 разнообразни вида растения, в зависимост от сезона.

И тази пролет в BILLA ви очаква истинско изобилие: градински и балконски растения в саксии, стайни растения, както и красиво аранжирани букети на достъпни цени. Където и да се намирате в страната, в BILLA винаги ще откриете свежи сезонни цветя – подходящи за всеки повод и за всеки бюджет.

По време на традиционните празнични кампании като Цветница, 8 март и 14 февруари, асортиментът става още по-богат. В магазините на BILLA настъпва истински цветен празник, с десетки видове растения, внимателно подбрани според сезона и предпочитанията на потребителите. Сред тях клиентите на веригата могат да открият както много български предложения, така и вносни.

За Международния ден на жената – 8 март, BILLA е подготвила специална селекция от уханни и свежи цветя, с които да зарадвате най-важните жени в живота си. Сред предложенията ще откриете класическа червена роза за 1.49 евро., букет от 7 рози за €2.55, три ароматни зюмбюла за €2,99 или пъстър букет от 15 лалета за €5,99. Изборът се допълва от разнообразие от саксийни растения – Орхидея Фаленопсис в керамична саксия за €8.49, гербер за €2.99 и Bon Via Flora Роза саксия за €2.55.

Пълната селекция на специални цветни предложения по повод 8 март можете да разгледате тук: https://www.billa.bg/promocii/sedmichna-broshura