Учени откриха защо гигантските питони са изчезали от Тайван

Питоните са често срещани в много азиатски страни, особено в тропическите джунгли и блатата на страни като Виетнам, Тайланд и Индонезия. Любопитно изключение обаче е остров Тайван, където тези влечуги не се срещат.

Какво откриха изследователите

Но ново проучване е открило един-единствен фосилизиран прешлен на питон във формацията Читинг, богат на фосили регион на Тайнан, Phys. Датиращ от средния плейстоцен (преди 800 000 до 400 000 години), изчисленията показват, че той е принадлежал на питон с дължина поне 4 метра. Най-големите змии в Тайван днес достигат 2-3 метра дължина.

През годините тайванските фосилни находки са дали останки от различни праисторически същества, включително крокодили, костенурки, птици и няколко змии, но никога питони.

Учени от Националния университет на Тайван са идентифицирали екземпляра въз основа на отличителна комбинация от характеристики на прешлените, включително формата на зигосфена - костна структура, която помага за задържането на прешлените на змията заедно и предотвратява усукването им. При питоните зигосфенът е с широка клиновидна форма, което позволява да се разграничи от другите змии.

Екипът разполагал само с една част от питона, но все пак успял да изчисли размера му, използвайки измервания на прешлените и статистически модели, базирани на данни за съвременни змии.

Къде са изчезнали питоните?

Изследователите отбелязват, че изчезването им може да е част от по-широка вълна от измирания в края на плейстоцена, при която изчезнаха много големи животни, въпреки че причините за това явление в Тайван остават неясни.

Един от най-поразителните аспекти обаче е теорията на изследователите, че когато тези змии са изчезнали, те са оставили след себе си екологична ниша, която остава незапълнена. Въпреки че климатът се е затоплил, авторите твърдят, че сухоземната екосистема на острова може да не се е възстановила напълно от екологичните катаклизми през плейстоцена, които са довели до изчезването на няколко големи хищници.

„Изчезването на върховен хищник, както е показано от този голям питон в биоразнообразието на съвременния Тайван, показва драматична промяна във фауната. Нишата на върховния хищник в съвременната екосистема може да е останала свободна след измирането през плейстоцена“, смятат изследователите.

