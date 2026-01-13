Почти 50% от левовете са извадени от обращение, обмяна лев-евро в банките се уеднаквява

От днес, 13 януари, работят всички областни координационни центрове към Механизма за еврото в страната, обяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов, който оглавява главния Координационен център за въвеждане на еврото. Вече могат да се подават сигнали на ниво кмет или кметски наместник "по всички проблеми, включително извън проблематиката на Закона за въвеждане на еврото в Република България", каза той. Вече има един сигнал от сутринта - в Плевен.

"Човекът, който най-бързо може да реагира, е кметът или кметският наместник, плюс структурите на НАП, Комисията за защита на потребителите (КЗП), Агенция „Митници“, МВР, Министерството на транспорта - чрез пощите", обясни Иванов на брифинг в Министерски съвет, към който бе създаден координационният център. Задачата му е да координира институциите на централно, териториално и общинско ниво по всички въпроси, свързани с контролната дейност, с комуникационните аспекти и реакции при всички проблеми, които гражданите и бизнеса ще срещнат в първите месеци от разплащане с новата валута.

Превалутиране

Предприети са мерки за опростяване и уеднаквяване на правилата за обмяна на левове в банките, съобщи Координационният център. Граждани, които не са клиенти на дадена банка, могат да обменят суми до 5000 евро само с представяне на лична карта. За суми над 5000 евро се прилага общото законодателство - нужна е декларация за произход.

"Няма проблеми с плащанията с банкови карти. Където имаше някакви проблеми, всичко е изчистено", обяви Владимир Иванов. "Призоваваме гражданите и търговците да се снабдят с необходимите количества евро, да не се чака последният момент", допълни той.

Снимка: iStock

На 31 януари 2026 г. приключва разплащането в левове и от 1 февруари ще плащаме само в евро. Необходимите банкноти и монети в евро са осигурени – всеки търговец може да си ги снабди от всяка банка.

Обмяна без такса

Обмяната става без такса и по фиксирания валутен курс (1,95583) - до 30 юни 2026 г., а в БНБ е безсрочно. "Няма нужда от паника – ако в някого останат в левове, ще отиде в доста сериозен времеви период да си обмени левовете", обясни Владимир Иванов.

Където няма клонове на банки, „Български пощи“ ще обменят безплатно до 30 юни по официалния курс. Става въпрос до 1000 лева на ден за едно лице, както и до 10 000 след предварителна заявка.

48,3% от наличните левове вече са събрани от БНБ

"Имаме 48,3% от паричната маса в левове, събрана в БНБ. Миналата седмица беше 36,3%. Трендът е прогресивен. Мисля, че след 20 февруари ще имаме едно добре заредено обращение в еврови банкноти. Процесът върви по-добре от очакваното", похвали се Владимир Иванов: Евро в обращение и левове в обращение: Странна статистика на БНБ.

В периода 5-9 февруари в „Български пощи“ са осъществени 22 185 броя операции на обща стойност 29,5 млн. лв.

Проверки: къде има повишени цени?

Извършените проверки от КЗП за 5-9 февруари са 136 - по Закона за въвеждане на еврото. Образувани са 17 административно-наказателни преписки, 12 наказателни постановления, сключени са 35 споразумения.

Относно сигналите за повишение на цените в ученически столове - "КЗП започнаха проверки в цялата страна за всеки един училищен стол и детска градина", посочиха от Координационния център. "Установено е, че от 2026 г. има увеличение на цените в ученическите столове в град София. Проверени са 5 училища, където има необосновано увеличение на цените. В резултат на предприетите действия към настоящия момент търговските доставчици са се върнали на нивата на цените отпреди Нова година. Има моментална реакция", допълни Иванов.

След 5 януари от КЗП са извършени 80 проверки на паркинги. Повишаване на цените е установено при част от търговците. Проверките продължават.

Снимка: iStock

От 5 януари са стартирали проверки на фирми за куриерски услуги. Проверени са и редица лаборатории, извършващи медицински изследвания. При 4 от тях е установено повишаване на цените. Продължават процесуалните действия. При 3 се оформя тенденция, че ще бъдат оформени административно-наказателни преписки, посочиха от Координационния център.

Що се отнася до проверките на НАП, в периода 5-11 януари те са 1401: в 247 хранителни магазина, 531 фризьорски и козметични салона, 3 хотела, 141 паркинга, 201 фитнес центъра, 94 центъра за образователни услуги, а също в атракциони и заведения за хранене. Установени са 116 нарушения, образувани са 28 административно-наказателни преписки, образувани са 12 наказателни постановления.

Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) е извършила 158 проверки, отправени са 15 предписания и има 6 административно-наказателни преписки.

В областите Кюстендил, Монтана, Разград, Стара Загора, Шумен има отчетени единични случаи с фалшиви банкноти. Установени са от МВР и са образувани наказателни производства. На 8 януари 2026 г. от ГДБОП са публикувани препоръки към граждани и търговци как да разпознават фалшиви банкноти, припомниха от Координационния център.

