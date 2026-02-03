Александра Фейгин: Голяма отговорност и гордост е да бъда знаменосец на България на Игрите в Милано-Кортина!

Водещата българска фигуристка Александра Фейгин ще бъде знаменосец на България на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина 2026. Официалното откриване ще се състои на 6 февруари на стадион „Сан Сиро“ в Милано.

Това е второ участие на фигуристката на Зимни олимпийски игри

Фейгин коментира признанието в социалните мрежи, като подчерта емоцията и отговорността, които носи. За нея това ще бъде второ участие на олимпийски форум след дебюта ѝ в Пекин през 2022 година, където зае 23-о място.

„Мечтите не спират с една Олимпиада. За втори път ще имам честта да участвам на Зимни олимпийски игри – Милано-Кортина 2026 и да представям България. А този път – с още по-голяма отговорност и гордост, като знаменосец. Мечта, труд, път… и много сърце“, написа Фейгин в профила си в Instagram.

Състезанията по фигурно пързаляне при жените на олимпийските игри в Италия са насрочени за 17 и 19 февруари. Втори знаменосец на българската делегация ще бъде един от най-успешните ни биатлонисти Владимир Илиев.

