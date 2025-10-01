"Райфайзен банк" отново не успя да продаде руския си бизнес

Австрийската "Райфайзенбанк" не е успяла в нов опит да продаде дял от дейността си в Русия, съобщи агенция Ройтерс, позовавайки се на информирани източници. "Райфайзен" е най-голямата банка, оперираща в Русия, която не е обект на западни санкции. Това от своя страна я превръща в изключително важна за търговски плащания с Москва, включително за износа на газ към Европа.

Русия е против продажбата

Руски официални лица са били против продажбата, защото ако местен купувач придобие този дял, това може да доведе до санкции срещу "Райфайзенбанк", заяви един от източниците, пожелал анонимност.

Още: "Райфайзенбанк" намали с 30% руския си бизнес

Австрийската финансова институция се стреми да продаде дял в руското си подразделение на местен купувач, надявайки се, че Москва ще премахне блокадата върху печалбата на милиарди от този бизнес.

Банката е под натиск от САЩ и Европейския съюз да ограничи дейността си в Русия заради водената от Москва война в Украйна.

Банката намалява бизнеса си в Русия и всяка продажба изисква одобрение от руските власти, заяви представител на "Райфайзенбанк", без да съобщава за конкретни преговори.

Още: Изход невъзможен: 4,4 млрд. евро на Райфайзенбанк са блокирани в Русия

Преговорите

"Райфайзен" води преговори за продажбата на руската си дъщерна компания", заяви говорител на австрийската банка, като добави, че не може да бъде даден срок, "тъй като са необходими множество регулаторни одобрения, включително от руските власти".

Главният изпълнителен директор на "Райфайзенбанк" Йохан Щробл е правил и предишни опити да се раздели с дял от дейността на кредитора в Русия, като и сега е пътувал до страната в опит да постигне тази цел, съобщи един от източниците.

Руската централна банка отказа да коментира конкретни преговори с отделни банки. Ройтерс не успя да установи с кои официални лица и потенциални купувачи е водила преговори "Райфайзенбанк .

Друг източник, запознат с дейността на банката в Русия, заяви, че руските власти искат да запазят "Райфайзен" като опция за парични преводи с Европа, както и че финансовата институция възнамерява да не прекратява изцяло дейността си в страната.

Ако "Райфайзенбанк" стане обект на западни санкции, това би затворило важен канал за плащания и допълнително би изолирало Русия, посочва Ройтерс.

Плащанията за "Турски поток“

Банката обработва плащанията за газопровода "Турски поток“ , който е единственият останал маршрут на Русия за доставка на газ към Европа, съобщиха източниците.

"Турски поток" е доставил около 11,5 милиарда кубични метра газ през първите осем месеца на тази година през Турция до страни в Европа.

При средни пазарни цени този газ струва около 3,8 милиарда долара, което го прави важна част от руските газови износни доставки.

Въпреки ограничаването на изходящите плащания в евро на "Райфайзенбанк", на ограничен брой големи руски компании е разрешено да извършват плащания в чужбина в евро чрез банката, допълни един от източниците.

Кредитирането, депозитите и плащанията в Русия са намалени и плащанията "са обект на сериозни ограничения и са в съответствие със санкциите", заяви говорител на банката.