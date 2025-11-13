Курсът на еврото към долара е без значителни колебания в сутрешната междубанкова търговия

Курсът на еврото спрямо долара остана без отчетлива промяна в сутрешната търговия във Франкфурт, съобщава БТА.

Еврото се котира за 1,1587 долара или с 0,02 на сто под нивото на затваряне вчера. Но вече курсът тръгна нагоре - 1,1614, т.е. 0,22% растеж спрямо вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1576 долара за едно евро.

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 5 ноември, когато беше на ниво 1,1474 спрямо долара. Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 октомври - единната европейска валута бе със стойности от 1,1722 щатски долара.

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара. Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.

